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▲ 「樂派對！開心唱跳，拼出創意」主題活動，結合唱跳演出、創意拼砌、著色互動、電影放映及抽獎活動，吸引大批親子家庭熱情參與。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.04）

▲「樂派對！開心唱跳，拼出創意」主題活動，結合唱跳演出、創意拼砌、著色互動、電影放映及抽獎活動，吸引大批親子家庭熱情參與。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.04）

為歡慶4月4日兒童節，高雄市立圖書館今（4）日與台灣樂高®合作，於高市圖總館盛大舉辦「樂派對！開心唱跳，拼出創意」主題活動，結合唱跳演出、創意拼砌、著色互動、電影放映及抽獎活動，吸引大批親子家庭熱情參與。活動以「樂派對！開心唱跳，拼出創意」為主題，規劃東森YOYO台哥哥姊姊舞台演出、樂高®歌曲《樂派對》世界首演、創意拼車體驗「玩樂車隊」、「著色派對」、樂高®盒組抽獎，以及樂高®動畫電影放映等多元內容，透過閱讀、遊戲、音樂與創作相互結合，打造兼具教育性與趣味性的節慶活動，讓大小朋友在歡樂氛圍中盡情發揮想像力，也讓親子共同留下難忘的兒童節回憶。台灣樂高®總經理黃小瑩表示，兒童節對許多家庭來說是非常重要的節日，也是親子一起出遊與創造回憶的時刻。樂高®鼓勵孩子發揮與生俱來的「玩樂」超能力，從生活中發揮創造力解決難題，展現多元不設限的創意表現。今年特別推出「樂派對」，結合唱跳、拼砌與互動體驗，讓孩子盡情發揮想像力，也讓家庭一起創造難忘的回憶。高雄市立圖書館館長李金鴦表示，高市圖長期致力於推動閱讀平權、文化近用與多元學習，希望圖書館不只是閱讀場域，更是孩子培養創意、建立學習興趣的重要基地。今日除了透過活潑多元的活動讓親子共享歡樂時光，更要感謝台灣樂高®的捐助，並攜手高市圖推出一系列「LEGO®樂高雄－行動閱讀方舟計畫」，未來將結合高市圖行動書車、偏鄉校園共讀、巡迴書展及閱讀獎勵機制，將閱讀資源與創意教育帶進更多偏鄉校園與社區，持續擴大公共文化服務的影響力。