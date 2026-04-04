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清明連假期間，台南科學園區內一處新建廠房驚傳嚴重工安意外。一名46歲男性作業人員在進行屋頂防火漆作業時，從約20米高空墜落，當場已無生命徵象，經緊急送醫搶救中。南科管理局已立即要求現場停工，並啟動勞動檢查，全力釐清事故發生原因。消防局指出，4日下午2點多接獲通報，指出南科園區內一處正在進行收尾工程的新建廠房發生工安事件，救護人員趕抵現場時，發現46歲王姓男子失去生命跡象，初步檢查發現他全身多處骨折，經初步包紮止血後，火速送往安南醫院急救，但最終仍宣告不治。據了解，該名46歲男性作業人員當時正利用高空作業車，進行廠房屋頂的防火漆塗裝工程，該廠房目前已進入完工收尾階段，工程仍在持續趕工中，而男子不知何故從約3樓高的高度失足墜落。消防隊接獲報案後迅速趕到現場，發現工人已無呼吸心跳，隨即進行心肺復甦術並將其送往安南醫院急救。事故發生後，南科管理局高度重視，第一時間已勒令該廠房停止所有作業，並會同相關單位展開勞動檢查，以釐清是否有人為疏失或工安防護措施不足等問題。詳細的墜落原因，仍有待勞動檢查單位進一步調查釐清。