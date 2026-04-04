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▲▼前田敦子拍攝《Beste》前就展現突破自我的決心，決定挑戰「過去最大露出度」。（圖／前田敦子/Atsuko Maeda IG@atsuko_maeda_official）

日本女星前田敦子曾經為女團AKB48傳奇王牌，近期她為慶祝出道20周年，睽違14年推出主打「歷來最大尺度」、「最後一本」的個人寫真集《Beste》，短時間成功引爆話題，不過有網友質疑，書中露毛與激凸等技術性走光的作品，是否為人工後製而成，對此，出版社發聲明駁斥造假。前田敦子寫真新作《Beste》以「大人的戀愛」為主題遠赴奧地利維也納取景，銷量至今已經突破6.1萬本，然而，書中幾張私密處若隱若現的露毛照與激凸鏡頭，意外引發許多日本網友議論，懷疑其為造假的聲浪，「是人工貼的吧」、「假露毛嗎」，話題延燒多日。面對諸多網友的流言蜚語，出版社講談社近日發表正式聲明，針對爭議部位做出正面回應，出版社強調，拍攝前已經與前田敦子本人進行過多次深入商討，設定的目標就是「不做半吊子的事」。講談社表示，為了忠實呈現大人的成熟韻味，拍攝團隊致力於追求場景與服裝的真實感，並盡量避免任何人工修飾或違和感，力求打造出讓讀者沉浸其中的藝術作品，間接澄清露毛和激凸絕對是真實呈現。現年34歲的前田敦子，在拍攝《Beste》前就展現出突破自我的決心，決定挑戰「過去最大露出度」，這次的作品不僅是她演藝生涯的里程碑，更被視為從偶像轉型為成熟女演員的重要代表作，多張具有視覺衝擊力的照片在社群平台上瘋傳後，大批網友對女神專業態度給予高度肯定。