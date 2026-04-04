我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗戰事持續，但與此同時，雙方的外交嘗試也並未中斷，至少美國總統川普（Donald Trump）多次透露伊朗方面想要談判，且巴基斯坦也積極扮演中間人角色，希望促成美伊在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）會晤。之前有外媒稱伊朗已拒絕在伊斯蘭瑪巴德與美談判，但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）駁斥這說法，稱伊朗從未拒絕，只是伊朗關心的重點在於如何「明確且持久」地結束這場戰爭。《華爾街日報》之前引述消息人士說法，稱德黑蘭已告知巴基斯坦主導的調解委員會，稱伊朗無意在伊斯蘭瑪巴德與美方官員會面。不過，阿拉奇今（4）日在X上發文表示，「美國媒體正在扭曲伊朗的立場。我們對巴基斯坦所做的努力深表感謝，而且我們從未拒絕前往伊斯蘭瑪巴德。我們所關心的是，如何以明確且持久的方式，徹底結束這場強加在我們身上的非法戰爭」。巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）隨後也轉貼了阿拉奇的貼文，並寫下「真誠感謝你的澄清，我親愛的兄弟」，似乎顯示各方外交管道仍在努力發揮作用。伊朗已多次強調，他們尋求的並非一時的停火，而是永久地避免以色列與美國再度發動攻擊。