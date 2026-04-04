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明日重點壅塞路段為國 1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

▲清明節連續假期國道交通路況、疏導措施。（圖╱高公局提供）

今（4）日為清明節連續假期第二天，今日下午國道壅塞路段為國1北向埔鹽系統至彰化系統，為翻車事故，其餘國道全線大致行車正常。明日為連續假期第三天，高公局預估，國道交通量為平日年平均的1.3倍，預判有14處地雷路段易壅塞，建議北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5於9時前出發。高公局指出，截至17時，國道交通量為69.1百萬車公里，預估今日交通量為117百萬車公里，仍在預期範圍。高公局預判，高公局建議，高公局表示，明日國道相關疏導措施包括：12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，勿疲勞駕駛，駕駛人及乘客均繫妥安全帶、勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。