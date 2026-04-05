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清明節掃墓後運勢卡卡怎麼辦？專家曝3招化解

▲命理師王老師指出，若掃墓後出現運勢卡關，可能與沖煞或接觸到不良氣場有關，建議可透過3個簡單方式進行調整與化解。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

清明節後「4生肖」旺翻！正財、偏財一次豐收

◼︎生肖狗：

◼︎生肖羊：

▲屬羊者屬穩健型成長，財運來自職場中長期累積與規劃能力，貴人運同步提升，有望帶來合作與額外收入，但仍應保持理性。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

◼︎生肖虎：

◼︎生肖馬：

正值清明連假，明（5）日就是一年一度的清明節，不少人掃墓後擔心運勢受影響，命理專家王老師表示，可能與沖煞或氣場有關，建議可透過簡單方式化解，包括先到人多處或廟宇中和氣場、以鹽水淨化，以及午時曬太陽補充陽氣，幫助恢復能量。同時，《搜狐網》分析指出，自4月5日清明節起，屬狗、屬羊、屬虎、屬馬4生肖財運將在短期內出現明顯上升趨勢，不僅正財穩定，偏財機會也同步增加。建議先前往人潮較多的地方活動，藉由人群氣場進行中和，或是到正廟參拜，借助正氣穩定自身狀態，避免將不良氣場帶回家中。可用鹽水清洗雙手，並默念「厄運盡除，正氣歸位，乾元亨利貞」，若覺得狀況較為嚴重，也可進一步以鹽水沐浴，進行全身淨化。建議在午時11點至13點於陽光下停留約10分鐘，讓陽光照射頭頂百會穴，當晚並於10點前就寢，有助於恢復元氣與穩定氣場。清明節過後，屬狗者財運表現亮眼，在吉星影響下，職場努力更容易被看見，加薪、獎金或業績提升皆有機會出現。同時副業與投資也可能帶來額外收益，甚至閒置資產也有轉化機會。不過仍需避免衝動投資與輕信市場訊息，以免產生損失。屬羊者被視為此次財運上升的穩健型代表，主要來自長期規劃與累積，在職場中細心與耐心將逐步轉化為實質回報。此外，貴人運同步提升，可能帶來合作機會或額外收入來源。不過面對機會增加，仍應保持理性，避免過度擴張。屬虎者呈現運勢回升走勢，尤其在副業與多元收入方面，有機會迎來突破。憑藉敏銳判斷與行動力，能迅速掌握機會，但同時也需留意避免過度冒進，特別是在高風險投資領域應更加審慎。屬馬者在原先面臨挑戰的情況下，清明節後出現轉機，職場表現有望受到關注，進而帶動升遷與收入成長。同時也適合進行資產整理與變現。不過專家提醒，仍應避免涉入波動過大的投資工具，並以穩健理財為優先策略。