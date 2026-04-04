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第六屆監察委員任期將在今年7月31日屆滿，總統府發函各政黨徵詢推薦人選，民眾黨率先表態堅持廢除監察院，明確拒絕推薦；國民黨文傳會主委尹乃菁今（4）日則表達「廢人不廢院」立場，抨擊現今監委缺乏功能與獨立性，國民黨同樣決定不參與人選推薦。尹乃菁質疑，總統府此次發函徵詢毫無誠意，若真有心邀請在野黨推薦，應透過朝野協商討論具體細節，而非僅憑一紙公文。她指出，函文內容極其草率，不僅未標註推薦截止日期，連推薦人數等關鍵資訊都沒有，令人質疑賴清德政府的初衷並非選賢與能，而是意圖進行政治操作，藉此將監院失能的責任推卸給在野黨。國民黨對監察院現狀表達不滿，指控形象敗壞且監察權名存實亡。尹乃菁抨擊，前院長陳菊曾請假超過一年，且先前爆發多位監委濫用公務車狀況，監院自清行動不斷拖延，最終在北檢全案簽結下讓涉案監委「安全下莊」。國民黨強調，在監察院已失信於民的情況下，黨內雖主張維持憲政架構，但絕不為現行失能的監委選任機制背書，因此拒絕提出名單。