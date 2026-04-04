鋒面持續影響全台，中央氣象署於今（4）日晚間發布大雷雨即時訊息，警戒範圍涵蓋高雄市與屏東縣，將持續至20時49分，提醒民眾留意短時間內劇烈天氣變化。此次對流系統發展旺盛，不僅帶來強降雨，也伴隨雷擊與強陣風，影響範圍仍在擴大中。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡19時49分發布：高雄市、屏東縣（預估影響至20時49分）
📍高雄市：前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
氣象署提醒，此波強對流系統持續增強，將出現短延時強降雨，並伴隨頻繁閃電與強陣風，劇烈天氣已發生或即將發生。建議民眾盡量待在室內安全處所，避免進行戶外活動；外出時需留意強風吹落物或飛散物，行車時因能見度降低應減速慢行，並隨時注意路況變化。
另外也提醒，切勿前往河川、溪流或低窪地區停留，並遠離山頂、屋頂、涼亭及孤立樹木等易遭雷擊位置。若身處空曠地區，應降低身體高度、減少與地面接觸面積，以降低風險。
鋒面暴雨往南移！今晚下到明晨 南部嚴防豪雨災情
氣象署進一步說明，受到鋒面影響，全台各地降雨機率偏高，西半部普遍出現陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫降雨。清晨新竹至台中一帶已出現豪雨等級降雨，尤其苗栗局部地區時雨量突破100毫米，3小時累積雨量更超過200毫米，並伴隨雷電與強陣風。
隨著鋒面逐漸南移，上午台中、彰化地區每小時雨量仍達40至50毫米，強降雨區正往嘉義、台南、高雄及屏東延伸。整體來看，西半部降雨持續時間長且範圍廣，容易出現短時間強降雨與局部豪雨，低窪地區須慎防積淹水，民眾也應避免在天氣劇烈期間外出，以確保安全。
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🟡19時49分發布：高雄市、屏東縣（預估影響至20時49分）
📍高雄市：前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
氣象署提醒，此波強對流系統持續增強，將出現短延時強降雨，並伴隨頻繁閃電與強陣風，劇烈天氣已發生或即將發生。建議民眾盡量待在室內安全處所，避免進行戶外活動；外出時需留意強風吹落物或飛散物，行車時因能見度降低應減速慢行，並隨時注意路況變化。
另外也提醒，切勿前往河川、溪流或低窪地區停留，並遠離山頂、屋頂、涼亭及孤立樹木等易遭雷擊位置。若身處空曠地區，應降低身體高度、減少與地面接觸面積，以降低風險。
氣象署進一步說明，受到鋒面影響，全台各地降雨機率偏高，西半部普遍出現陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫降雨。清晨新竹至台中一帶已出現豪雨等級降雨，尤其苗栗局部地區時雨量突破100毫米，3小時累積雨量更超過200毫米，並伴隨雷電與強陣風。
隨著鋒面逐漸南移，上午台中、彰化地區每小時雨量仍達40至50毫米，強降雨區正往嘉義、台南、高雄及屏東延伸。整體來看，西半部降雨持續時間長且範圍廣，容易出現短時間強降雨與局部豪雨，低窪地區須慎防積淹水，民眾也應避免在天氣劇烈期間外出，以確保安全。