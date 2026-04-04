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陳姓男子昨（3）日在彰化縣鹿港鎮的早市一帶紅燈右轉，見巡邏警車鳴笛開車逃逸，車子直接衝撞騎機車的75歲施姓阿嬤，阿嬤被車輾過送醫不治，而肇事駕駛完全沒有停下，直接揚長而去。後續警方展開追擊，約5小時後將陳男逮捕，發現陳男有毒品反應，全案依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。晚間檢方偵訊後，以涉殺人罪向法院聲請羈押。據了解，昨日上午11時許，陳男開車行經菜市場附近時違規紅燈右轉，撞見巡邏警車鳴笛而心虛逃逸，過程中陳男車輛在巷弄間高速行駛，當場撞上騎機車的75歲施姓阿嬤，而肇事駕駛完全沒有停下，直接揚長而去。救護人員獲報趕抵時，發現阿嬤全身傷、對聲音仍有反應，緊急將其送醫治療仍因傷重不治。家屬痛心指出，從監視器畫面中看到駕駛高速衝撞，讓阿嬤完全沒有閃避的機會，誰都無法接受這樣的結果。家屬也透過社群網路平台徵求目擊者影像，希望能夠了解真相，因為家屬無法接受阿嬤只是去買個菜，結果騎個機車準備返家，結果卻被毒駕男撞到不治。鹿港警方指出，巡邏員警昨天在鹿港鎮中山路與博愛路口發現有車子闖紅燈右轉，才會鳴笛，違規車輛立即逃逸，「員警發現車輛撞人後，絕對是以救人為優先。」鹿港警分局指出，當時員警第一時間下車撥打119請求消防隊專業救護，並同步通報線上警力進行圍捕。警方全力追緝，5小時後在鹿港鎮找到陳男。經檢測，陳男酒精反應為零，但毒品反應呈現陽性。全案報請檢方指揮偵辦後，晚間7點43分，檢察官偵訊完畢，認為陳男吸毒後駕車、高速衝撞又肇事逃逸，惡性重大，當庭以「殺人罪」向法院聲請羈押。