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▲林倪安秀出良民證申請截圖，發聲駁斥網友稱她是竊盜犯的爆料。（圖／Nian Lin 林倪安IG@nianlin）

▲以藝人自居的網紅林倪安（如圖），去年底捲入和高志綱的不倫戀風波。（圖／林倪安Nian 臉書）

女星林倪安日前公開控訴一名朱姓男藝人諸多私德問題，朱男隨後回應，僅承認兩人曾經「嘗試相處」，其餘有關渣男的指控一概否認。感情風波看似平息，林倪安昨（3）日被網友指稱是竊盜慣犯，本人有不少民事、刑事案件前科，對此，林倪安發聲駁斥，強調是同名同姓造成的誤會。有網友昨天在Threads發文表示，上法院系統查詢「林倪安」相關判決書資料，驚見她涉及竊盜、侵佔及偽造文書等民事、刑事案件，更直指：「原來她（林倪安）是竊盜慣犯！」貼文一發布便引起其他網友熱烈討論。針對網友的爆料，林倪安在IG限時動態出示正在申請「警察刑事紀錄證明」（俗稱良民證）的受理資料截圖，欲證明自己沒有任何犯罪紀錄，她寫下：「同名同姓的人這麼多，而且申請良民證這麼容易。」此外，林倪安也感嘆有人刻意帶風向，試圖將她塑造成有問題的人，冷回：「真的是別白費心機了！」還說應該要去翻一翻塵封已久的法律書籍，似乎暗示不排除循法律途徑捍衛自己的清白，對於網友的說法感到無奈又氣憤。關於林倪安捲入犯罪疑雲，經查證，網友引用的判決書內容，案件被告實際上為一名「基隆44歲林姓男子」，其性別與年齡明顯和林倪安不符，證實該爆料純屬同名同姓所引發的烏龍，甚至不排除為刻意的惡意抹黑。林倪安曾經擔任節目《國光幫幫忙》助理主持，並參與電影《愛呀午休時刻》與多部廣告、微電影的演出，此外，她還跨足商業領域，自稱擔任過金融業投資公司副總及創辦手工單車公司。感情方面，林倪安2025年底捲入與職棒教練高志綱的不倫戀風波，當時她否認謠言並表示將提告。