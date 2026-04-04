鋒面雨帶強襲！中央氣象署今（4）日晚間 19 時 49 分針對高屏發布大雷雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」更發布緊急示警，指出鋒面雲雨帶正持續「往北擴展」，提醒從苗栗到屏東的民眾都要進入雷雨警戒，北部地區也將陸續感受到雨勢。
高屏大雷雨特報！氣象署發布即時訊息
氣象署提醒，目前對流系統發展旺盛，警戒範圍涵蓋高雄市前鎮、鳳山、小港及屏東市、潮州等 20 餘個鄉鎮市。此波降雨伴隨劇烈雷擊、強陣風與短延時強降雨，行車能見度低，請民眾盡量待在室內，低窪地區慎防淹水。
粉專示警：雲雨帶北擴「苗栗到屏東」全面戒備
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前鋒面帶結構紮實且範圍擴大，雲雨帶正明顯「往北擴展」。粉專點名：苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都在雷雨警戒區內，這波雨勢「完全不像春雨，根本是颱風等級」。
網友第一線回報：高雄三民炸雨、台中大雷雨「要開船了」
全台網友紛紛湧入粉專留言回報在地天氣現況。高雄三民區網友大喊：「現煮時大雨打雷中！」；鳳山、鹽埕網友也驚呼「炸雨中」、「雷雨交加」。中部民眾感應也極強，台中網友回報：「南區大雨中」、「打雷嚇死人，要開船了！」。
此外，更有專業網友觀測到「一南一北兩股煙囪雲」正在成形，雨勢「完全不像春雨，根本是颱風等級」。目前苗栗竹南、新北蘆洲及台北也陸續傳出雨訊，北部網友紛紛緊繃表示「開始下毛毛雨了」、「感覺晚點會很嗨」。
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氣象署提醒，目前對流系統發展旺盛，警戒範圍涵蓋高雄市前鎮、鳳山、小港及屏東市、潮州等 20 餘個鄉鎮市。此波降雨伴隨劇烈雷擊、強陣風與短延時強降雨，行車能見度低，請民眾盡量待在室內，低窪地區慎防淹水。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前鋒面帶結構紮實且範圍擴大，雲雨帶正明顯「往北擴展」。粉專點名：苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都在雷雨警戒區內，這波雨勢「完全不像春雨，根本是颱風等級」。
全台網友紛紛湧入粉專留言回報在地天氣現況。高雄三民區網友大喊：「現煮時大雨打雷中！」；鳳山、鹽埕網友也驚呼「炸雨中」、「雷雨交加」。中部民眾感應也極強，台中網友回報：「南區大雨中」、「打雷嚇死人，要開船了！」。
此外，更有專業網友觀測到「一南一北兩股煙囪雲」正在成形，雨勢「完全不像春雨，根本是颱風等級」。目前苗栗竹南、新北蘆洲及台北也陸續傳出雨訊，北部網友紛紛緊繃表示「開始下毛毛雨了」、「感覺晚點會很嗨」。