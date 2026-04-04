我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹今（4）日持續作客天母球場，交手味全龍，前5局雄鷹落後6分，不過從第6局開始，雄鷹局局有攻勢，蠶食鯨吞在第8局將比數扳平，9局上洋砲魔鷹當英雄機會，敲出致勝安打，9局下林詩翔守住1分領先，終場雄鷹就以7：6逆轉擊退龍隊，收下本季第3勝，龍隊則吞下本季第2敗。此役雙方分別推出王維中交手梅賽鍶（C.C. Mercedes），龍隊在2局下先發制人，劉俊緯在一出局後從王維中手中敲出二壘安打，隨後發動盜壘進佔三壘，蔣少宏敲出投手滾地球，雖然出局但送回劉俊緯，龍隊取得1：0領先。3局下龍隊攻勢再起，郭天信敲安後盜上二壘，陳子豪補上適時安打，龍隊取得2：0領先，一出局後朱育賢敲安，劉基鴻大棒一揮，左外野3分砲，將比數拉開成5：0。5局下王維中控球大亂，一出局後投出1次四壞球保送、2次觸身球保送，讓龍隊攻佔滿壘，劉俊緯敲出二壘滾地球，雖然出局但替龍隊進帳第6分，龍隊前5局取得6：0領先。悶了5局的雄鷹在6局上展開反攻，曾子祐敲出三壘安打，吳念庭把握得點圈機會敲安，雄鷹追回1分。7局上雄鷹持續追分，湯家豪敲安，劉時豪保送上壘，雄鷹攻佔一、二壘，紀慶然雖然敲出飛球出局，但陳文杰敲出右外野穿越安打，送回湯家豪，加上龍隊在本壘攻防戰發生傳球失誤，雄鷹進佔二、三壘，龍隊緊急推出左投王博洋「拆彈」，讓曾子祐敲出高飛犧牲打，再讓吳念庭敲出飛球出局，雄鷹單局追回2分，以3：6落後。8局上龍隊黃暐傑登板，一出局後被王柏融敲出二壘安打，顏郁軒獲得保送，雖然湯家豪被三振，但劉時豪選到保送，雄鷹兩出局後攻佔滿壘，輪到紀慶然打擊時，捕手蔣少宏發生捕逸，雄鷹進帳第4分，隨後紀慶然敲出清壘安打，雄鷹追平戰局，雙方以6：6回到原點。9局上雄鷹發起第4波攻勢，曾子祐敲出內野安打，吳念庭獲得保送，魔鷹敲出適時安打，雄鷹此役首度前，取得7：6領先。9局下林詩翔登板「關門」，雖然先對張政禹投出保送，但後續回穩，對朱育賢、曾聖安投出三振，收下最後1個出局數，終場雄鷹就以7：6逆轉擊退龍隊，收下本季第3勝，龍隊則吞下本季第2敗。