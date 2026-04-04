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▲方文琳（如圖）敵不過白冰冰力邀，現場難得演唱一首〈困砂〉。（圖／民視提供）

▲陽帆（左起）、黃西田、方文琳、白冰冰在節目中妙語如珠。（圖／民視提供）

民視綜藝節目《超級冰冰Show》今（4）日「童年旋律齊歡唱紅白戰」單元，邀請到「永遠的歌王小朋友」黃西田、「玉女掌門人」方文琳合作，睽違歌唱舞台10幾年的方文琳，此次敵不過主持人白冰冰的邀請，於罹患零期食道癌、喉嚨受傷後重拾麥克風高歌，大開金口，引發關注。方文琳聊到近幾年都是在戲劇上工作，這一次來到節目，真的是抵擋不住冰冰姐「強力邀約」，她現場難得演唱一首〈困砂〉，方文琳笑說：「實在太久沒拿麥克風唱歌，喉嚨受傷後更不太唱歌，這次挑選的歌曲看似平淡旋律但不太好唱，不管唱得如何，感謝冰姐邀約來到這舞台。」黃西田則帶著陳思安、明亮、曾瑋中演唱〈天天開心〉，經典金曲讓全場high到最高點。黃西田出道60多年，方文琳笑說，自己從駐唱開始今年剛好出道40年，提到當時駐唱沒有知名度，是參加友台歌唱節目被劉文正發掘，變成偶像玉女歌手。方文琳和黃西田兩位前輩資力驚人，出道多年卻是在《超級冰冰Show》首次合作，陽帆甚至說當年要級數夠的玉女，才能被放在摩托車後面的擋泥板，方文琳當時就滿街跑都是她的擋泥板照片，讓方文琳笑說，難怪當時我都覺得臉上有泥巴的感覺。方文琳2024年6月底健檢時發現罹患食道癌零期，她自剖致癌主因，可能與近年為緩解更年期不適，養成「睡前飲用高粱酒」以及平日「酷愛喝熱湯」的習慣有關，即便燙到嘴破也不以為意，長期刺激食道黏膜才導致病變。所幸，方文琳在好友江蕙的牽線與北榮醫療團隊的協助下，順利完成內視鏡黏膜下剝離術，確定無須進行化療，目前僅需定期回診追蹤，而她也以自身經歷呼籲大眾，應正視健康檢查中的紅字警訊，並調整不良飲食習慣，千萬不可掉以輕心。