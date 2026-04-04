明天天氣還會下雨嗎？清明連假第二天全台遭鋒面橫掃，不少人的掃墓、出遊行程被打亂。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，雖然明（5）日雨勢有短暫「中場休息」的空檔，但雨勢趨緩僅維持一天，下週二鋒面將和大家一起「開工」，屆時全台將迎來新一波劇烈降雨，濕涼體感再襲。
連假第三天雨勢趨緩！明全台「偏暖濕」出門仍要帶傘
天氣風險氣象專家林孝儒表示，明（5）日台灣附近的鋒面系統將分裂為兩段，主鋒面直接影響的程度較今日減弱，全台降雨有望稍微趨緩。不過，由於台灣附近水氣仍偏多，大氣環境依舊具備不穩定性，局部地區還是容易有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。
氣溫方面，由於環境處於暖濕氣流中，未降雨時體感較為悶熱；降雨期間則因雲量多、降水影響，氣溫會略微下降。提醒民眾明日若安排戶外活動，仍建議隨身攜帶雨具備用。
收假注意！下週一新鋒面建立、下週二「雷雨胞」報到
把握明日短暫的降雨喘息期，因為新的考驗在後頭。天氣風險預警，下週一（6日）北方另一道鋒面將再度建立，並於下週二（7日）正式通過台灣，屆時還有東北季風南下。這波新鋒面影響前後，對流發展可能極為旺盛，容易伴隨雷擊、強陣風與瞬間強降雨。
專家提醒：開工日全台有雨，行程務必預留彈性
林孝儒強調，今、明兩天是鋒面逐漸減弱遠離的過程，但下週二上班日的天氣將再度惡化。建議民眾在連假後兩天的行程中，務必預留雨備並維持調整彈性，持續關注最新氣象預報，以免被突如其來的雷雨胞打亂計畫。
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天氣風險氣象專家林孝儒表示，明（5）日台灣附近的鋒面系統將分裂為兩段，主鋒面直接影響的程度較今日減弱，全台降雨有望稍微趨緩。不過，由於台灣附近水氣仍偏多，大氣環境依舊具備不穩定性，局部地區還是容易有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。
氣溫方面，由於環境處於暖濕氣流中，未降雨時體感較為悶熱；降雨期間則因雲量多、降水影響，氣溫會略微下降。提醒民眾明日若安排戶外活動，仍建議隨身攜帶雨具備用。
把握明日短暫的降雨喘息期，因為新的考驗在後頭。天氣風險預警，下週一（6日）北方另一道鋒面將再度建立，並於下週二（7日）正式通過台灣，屆時還有東北季風南下。這波新鋒面影響前後，對流發展可能極為旺盛，容易伴隨雷擊、強陣風與瞬間強降雨。
林孝儒強調，今、明兩天是鋒面逐漸減弱遠離的過程，但下週二上班日的天氣將再度惡化。建議民眾在連假後兩天的行程中，務必預留雨備並維持調整彈性，持續關注最新氣象預報，以免被突如其來的雷雨胞打亂計畫。