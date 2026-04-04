阿提米絲2號（Artemis II）目前正在進行繞月計畫任務，這是50多年以來首次進行載人繞月飛行，美國國家航空暨太空總署（NASA）4日也公布了太空人從太空拍下的地球美照，並將其與1972年阿波羅17號（Apollo 17）拍下的地球相比，不過，許多網友都驚呼為何50多年過去後，地球似乎變得暗淡不少，引發熱議。
NASA今日在X發文表示，「過去54年裡，我們取得了長足的進步，但有一件事始終未變：從太空看，我們的家園美極了！」接著將阿提米絲2號從太空拍下的地球，與1972年阿波羅17號拍下的地球放在一起，照片一出引發熱議，吸引近50萬人按讚超過1860萬人次瀏覽。
地球似乎變了引發網友熱議
不過，根據《LadBible》報導，雖然地球還是美麗壯觀，但今昔兩張照片放在一起時，明顯感覺現在的地球比1972年時暗淡了好多。
網友紛紛表示，「不知道是照片品質還是空氣品質的關係，現在看起來好暗淡」、「為什麼1972年的那張看起來比較漂亮」、「是相機品質問題，還是氣候變遷造成的？」、「我們到底做錯了什麼？地球看起來變得沒那麼有生命力了」。
地球變暗的原因
然而，也有許多專業網友解釋，阿提米絲2號拍下的是地球背光的一面，所以有將畫面調亮，也因為經過調亮，粒子看起來比較粗一點。另外，阿波羅17號當年使用的是膠片相機，膠片天生就會帶來比較高的色彩飽和度和對比度。而現在使用的是數位相機，所以今日的地球看起來沒那麼「鮮豔」。
NASA太空船影像整合計畫負責人梅倫德雷斯（David Melendrez）表示，阿提米絲2號拍照的工具是Nikon D5單眼相機以及iPhone，梅倫德雷斯認為，「當看到今日世界發生的各種衝突和亂象，從人類整體的角度看待自己非常重要。那張地球照片裡面沒有國界，只有我們全人類。我認為這是從中得到的最大啟示：提醒每一個人，這就是我們的家園，我們所有人都必須共同珍惜它」。
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不過，根據《LadBible》報導，雖然地球還是美麗壯觀，但今昔兩張照片放在一起時，明顯感覺現在的地球比1972年時暗淡了好多。
網友紛紛表示，「不知道是照片品質還是空氣品質的關係，現在看起來好暗淡」、「為什麼1972年的那張看起來比較漂亮」、「是相機品質問題，還是氣候變遷造成的？」、「我們到底做錯了什麼？地球看起來變得沒那麼有生命力了」。
地球變暗的原因
然而，也有許多專業網友解釋，阿提米絲2號拍下的是地球背光的一面，所以有將畫面調亮，也因為經過調亮，粒子看起來比較粗一點。另外，阿波羅17號當年使用的是膠片相機，膠片天生就會帶來比較高的色彩飽和度和對比度。而現在使用的是數位相機，所以今日的地球看起來沒那麼「鮮豔」。
NASA太空船影像整合計畫負責人梅倫德雷斯（David Melendrez）表示，阿提米絲2號拍照的工具是Nikon D5單眼相機以及iPhone，梅倫德雷斯認為，「當看到今日世界發生的各種衝突和亂象，從人類整體的角度看待自己非常重要。那張地球照片裡面沒有國界，只有我們全人類。我認為這是從中得到的最大啟示：提醒每一個人，這就是我們的家園，我們所有人都必須共同珍惜它」。