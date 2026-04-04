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曾沛慈《浪姐》初舞台 超穩表現網讚嘆

▲曾沛慈（如圖）從選秀節目《超級星光大道》出道，在戲劇、歌壇表現亮眼。（圖／曾沛慈微博）

曾沛慈自彈鋼琴被消音 觀眾錯愕：被做局了？

▲曾沛慈（如圖）選擇實力堅強的中國女星淡淡，最後以483分打敗對手。（圖／翻攝微博）

女星曾沛慈參加陸綜《乘風2026》（浪姐7），今晚（4日）迎來初舞台！自選秀節目《超級星光大道》出身的她，選擇代表作〈一個人想著一個人〉應戰，全程0修音展現超強歌唱實力，讓觀眾直呼：「冠軍來了」、「太穩了！」就連中國網友都讚嘆：「台灣人太會唱。」不過曾沛慈唱到最後，鋼琴突然沒聲音，究竟是製作單位失誤？還是刻意被消音？引來粉絲熱議。曾沛慈從選秀節目《超級星光大道》出道，在戲劇、歌壇表現亮眼的她，透露參加《浪姐》是她「職業清單」中想完成的事。曾沛慈闖蕩歌壇多年，事前就被看好能有好表現，今晚她首度登台演唱，選擇代表作〈一個人想著一個人〉，一開口就驚艷全場，超穩表現讓所有觀眾震撼不已。，對曾沛慈來說根本游刃有餘，演出後網友紛紛稱讚：「太穩了」、「曾沛慈好會唱啊」、「C位出道」、「還以為換台到隔壁《歌手》了」、「曾姐唱功絕了，這嗓音真是天賜之選」、「台灣人真會唱」、「她一開口，節目感覺音質都變好了」、「曾沛慈夯爆了」。由於曾沛慈曾主演電視劇《終極一班》，許多人聽完也瞬間陷入回憶殺。然而，曾沛慈演出到最後彈奏鋼琴時，鋼琴突然沒聲音，讓不少網友錯愕，在直播聊天室表示：「剛是怎麼回事？」、「鋼琴沒聲音」、「這是被做局還是本來就這樣」。針對演出意外，製作單位目前未有相關回應。《浪姐7》已於昨（3）日首播，有不少觀眾守著直播等著曾沛慈出場，但因為她來勢洶洶，沒有姐姐點名PK挑戰她，直至今日才輪到她出場，曾沛慈選擇同樣實力堅強的中國女舞者淡淡，最後以483分打敗對手。