未來在診所看病，掛號費一次可能就要噴掉 300 元！受中東戰火引發「塑膠之亂」，基層醫師驚爆醫材成本失控，藥廠已正式發出漲價通知，診所端甚至爆發「排隊搶購醫材」現象。在經營壓力與政策鬆綁雙重夾擊下，看病掛號費「300 元起跳」恐成新常態。
醫材成本擋不住！生理食鹽水 6 月起調漲 16%
這場能源危機直接重擊與石油原料掛鉤的醫療包材。知名藥廠「信東生技」已通知基層診所，生理食鹽水將自 6 月 1 日起調漲 16%。
根據《東森新聞》報導，耳鼻喉科醫師樊樂遠透露，隨塑膠成本上升，從藥瓶、藥袋到拋棄式針筒不僅價格走揚，基層甚至出現「供不應求、醫師排隊搶購」的焦慮現象，診所已難以獨自吸收此波成本。
「看病 300 元」成門檻？這波「醫療通膨」有感度高
對民眾而言，最直接的體感就是掛號費「回不去了」。以常見的小兒科、耳鼻喉科為例，若原本費用已漲至 250 元（含 50 元代收部分負擔），此波若因醫材成本再漲 50 元，看一次感冒就得掏出 300 元。這對家有幼童或需頻繁回診的慢性病患來說，無疑是沉重的經濟負擔。
專家提醒，這波「醫療通膨」短期內難以緩解，民眾就醫前建議先查閱診所最新公告，以因應生活成本的全面提升。
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這場能源危機直接重擊與石油原料掛鉤的醫療包材。知名藥廠「信東生技」已通知基層診所，生理食鹽水將自 6 月 1 日起調漲 16%。
根據《東森新聞》報導，耳鼻喉科醫師樊樂遠透露，隨塑膠成本上升，從藥瓶、藥袋到拋棄式針筒不僅價格走揚，基層甚至出現「供不應求、醫師排隊搶購」的焦慮現象，診所已難以獨自吸收此波成本。
對民眾而言，最直接的體感就是掛號費「回不去了」。以常見的小兒科、耳鼻喉科為例，若原本費用已漲至 250 元（含 50 元代收部分負擔），此波若因醫材成本再漲 50 元，看一次感冒就得掏出 300 元。這對家有幼童或需頻繁回診的慢性病患來說，無疑是沉重的經濟負擔。
專家提醒，這波「醫療通膨」短期內難以緩解，民眾就醫前建議先查閱診所最新公告，以因應生活成本的全面提升。