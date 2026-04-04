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北海道日本火腿鬥士今（4）日面對歐力士猛牛，靠資深球星西川遙輝、野村佑希敲出三分砲，終場6：3贏球，本場後日本火腿團隊8戰累積20轟，創下太平洋聯盟前8戰最多轟紀錄，若按照此開轟進度，最終全年143場比賽可以打出357轟，將大幅改寫日職紀錄。歐力士本場先馳得點攻下2分，但日本火腿五局下反攻，擔任開路先鋒的西川遙輝一發三分砲逆轉戰局，六局上歐力士再超前，但七局下日本火腿又靠全壘打要回領先，野村佑希這發超前三分砲也徹底讓歐力士俯首稱臣，日本火腿6分全部靠全壘打攻下，終場6：3贏球。日本火腿從開幕戰3轟點燃全隊火力，連同本季，開季目前8戰已經打出20轟，超越1991年西武獅開季8戰19轟，改寫太平洋聯盟前8戰打完，單一球隊最多轟紀錄，至於日職方面，1985年阪神虎也曾創下開季8場20轟，最終該年他們單季打出219轟。按照現在每場2.5轟進度，日本火腿全年將可以打出超過357轟，若成真將改寫日職單一球隊單季最多轟紀錄，現今紀錄為2004年由讀賣巨人隊所創下，該年他們單季扛出259轟。