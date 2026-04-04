我是廣告 請繼續往下閱讀

彼德斯認為美軍救援能力相當強大

被俘虜下場淒慘

美國一架F-15E戰機在伊朗境內遭到擊落，目前仍有一位機組人員下落不明，伊朗和美國都在全力搜尋，想搶先對方一步找到人。對此，曾在1991年海灣戰爭被伊拉克軍方擊落，彈射逃生後最終被俘的前英國空軍飛行員彼德斯（John Peters）表示，整個過程就像「貓抓老鼠」，並直言當初被俘是他人生的「至暗時刻」。彼德斯4日接受《天空新聞》訪問，由於與目前下落不明的美軍飛行員遭遇類似，彼德斯再次向大家分享他當年的親身經驗。彼德斯表示，當時他所駕駛的飛機被地對空飛彈擊中，馬上看見一個巨大的火焰爆出，飛機隨即開始旋轉，他也立刻彈射逃生。彼德斯說第一時間你能感受到的就是震驚，但等到落地後，過去的訓練就會開始發揮作用。對於在敵境中努力求生，彼德斯形容就像是「一場貓捉老鼠的遊戲」，彼德斯回憶當年最終，他被20多名伊拉克士兵發現後包圍，伊拉克士兵毫不留情開火，他只能無奈被俘。對於目前仍然下落不明的美軍飛行員，彼德斯表示，「美軍必須找到他們的戰友，他們會派出戰鬥搜救中隊來執行這項任務，並制定周詳營救計劃。你可以想像，伊朗人也在盡可能地在當地進行密集部署，因為現在這就是一場政治博弈，雙方都具有從中獲取巨大籌碼的機會」。彼德斯認為，美軍在戰鬥搜救方面「非常出色」，願意為此類行動提供大量資源，「他們非常清楚自己需要做什麼」，所以「希望他們能好好利用所受的訓練，最終安全脫險」。彼德斯自己當年沒有機會逃走，他被俘後遭到關押了七個禮拜，期間遭受酷刑，被打得遍體鱗傷，還不得不在鏡頭前，配合伊拉克當局說出他們想要聽到的台詞。彼德斯表示，自己被迫在鏡頭前回答問題，答案都是對方事先替他擬好的，鏡頭外就有人拿槍指著他，若不照著稿念就會面臨被槍殺的命運。彼德斯說，「那是我人生中最恥辱的時刻，最黑暗的陰影」。