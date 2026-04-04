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台鋼雄鷹今（4）日作客天母球場交手味全龍，上演一場驚心動魄的逆轉大戲！雄鷹在一度落後6分的絕境下，憑藉後段局處處開花的攻勢，最終以7:6逆轉擊敗龍隊。其中，「台鋼大王」王柏融在8局上的擊牆二壘安打不僅敲開本季長打紀錄，更扮演了點燃反撲火力的關鍵「起爆劑」，讓全場球迷熱血沸騰，高喊：「熟悉的大王回來了！」此役開局味全龍火力全開，劉基鴻在3局下轟出左外野3分砲，助隊取得5:0領先；5局下龍隊再添1分，前5局以6:0遙遙領先。然而，台鋼雄鷹展現強大韌性，從6局開始局局有分數入帳。8局上，王柏融面對龍隊投手黃暐傑，率先揮出右外野方向深遠的擊牆二壘安打，這支本季首支長打徹底點燃球隊士氣。隨後雄鷹趁著龍隊投捕亂調與紀慶然的清壘安打，單局灌進3分扳平比數。9局上，魔鷹（Steven Moya）補上致勝安打，助隊首度超前；9局下林詩翔成功「關門」，守住這場得來不易的本季第3勝。王柏融今日擔任先發第5棒左外野手，單場5打數敲出1支安打。雖然全壘打尚未開張，但幾次飛球出局都展現出不錯的擊球力道。本季出賽4場以來，王柏融總計15打數敲出2支安打，雖然帳面安打數不多，但憑藉著優異的選球與關鍵長打，目前打擊率來到.333，上壘率更高達.412。不少球迷觀察到大王今年的揮棒動作變得「很舒服」，看好他本季達成百轟里程碑。王柏融在8局上的那支二壘安打，讓不少轉播台前的球迷瘋狂大喊。社群平台上湧入大量應援，網友表示：「擊牆二安的CP值比陽春砲還高」、「熟悉的柏融大王回來了」。比起成績，球迷更在乎的是大王重返中職後的心態。粉絲感性留言：「感覺大王現在真的是開心打球」、「愛他！繼續酸啊，他就是台鋼的起爆劑」。也有老球迷懷念起他全盛時期的帥氣風格：「希望能找回以前一壘安打也會甩棒的霸氣」。在台鋼雄鷹這支年輕球隊中，王柏融不僅是進攻核心，更是帶領大家向前衝的精神領袖。