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▲雪碧認為每個人做什麼工作，要對自己的工作有所尊重。（圖／真雪碧 無雙ss臉書）

號稱全球最大的華語成人片平台「麻豆傳媒」2日宣布結束營運，讓不少老司機哀號，「情色教主」雪碧（方祺媛）今（4）日在粉專發文對此表達看法，「至少妳的臉也要進廠維修一下吧？身材管理也要好一點了！」直言台灣的AV女優缺乏對於自身職業的尊重，舉例自己體重從來沒有超過46公斤，「真的不要怪粉絲愛看日本的！」因為工作關係，雪碧看過台灣無數名AV女優，認為每個人做什麼工作，要對自己的工作有所尊重，接著點出本土女優的缺點，「至少妳的臉也要進廠維修一下吧？身材管理也要好一點了！不是奶大就是娘！」雪碧舉自己為例，自豪身材管理得當，體重從來沒有超過46公斤，臉部保養部分，至少「進廠維修」50幾次，「這是我對我的粉絲跟對我自己的一個尊重跟自律，真的不要怪粉絲愛看日本的，連我自己都愛看...」貼文發布後，不少網友留言表示贊同，「真的不太懂是在看片，還是在看他們的廣告牌」、「刺青、劇本太爛」、「自律真的很重要，必須提升自己的競爭力，不然就是等著被刷下去」、「真的，非常認同，她們很多都....肥&贅肉纏身，其他就不方便評論，不予置評。」針對倒閉原因，麻豆傳媒日前也給出官方聲明，「產業環境的劇變與盜版侵權的無奈，讓堅持原創的道路變得異常崎嶇。與其在日漸逼仄的空間裡妥協，我們更願意在最美好的時刻體面退場，把最好的一面留在大家的記憶裡。」