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美國總統川普（Donald Trump）最新表示，時間不多了，揚言48小時後地獄之門將在伊朗開啟。川普4日在他個人的社群媒體Truth Social發文表示，「還記得我給伊朗十天時間，要麼達成協議，要麼開放荷姆茲海峽。現在時間快要到了，距離地獄之門在他們頭上開啟，只剩下48小時。榮耀歸於上帝！」川普在3月26日曾宣布，自己將針對伊朗電力設施的打擊行動再次延後10天，延期至美東晚間4月6日晚上8時止，以利談判進行。當時川普還說，與伊朗的談判進行得非常順利。不過自3月26日以來，美國與伊朗的戰爭未見任何降級，雖然巴基斯坦等調解人仍在努力斡旋，但目前也沒有任何外交談判能夠達成協議的跡象。伊朗之前放話，若自家能源基礎設施遭到攻擊，就會無限制對周遭國家的基礎設施展開報復。