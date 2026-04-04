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國民黨主席鄭麗文預計在4月7日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」。對此，國民黨前副主席連勝文今（4）日在臉書發文提醒，兩岸溝通應秉持謹言慎行與謀定而後動的原則，在高度敏感的政治氛圍中，發言必須精準平衡，以避免遭外界斷章取義或抹紅攻擊，不過近千字長文中，卻未提鄭麗文或鄭主席，引發外界聯想。連勝文回憶起2005年父親連戰的和平之旅，當年成功關鍵在於細膩務實的規劃與極度低調的態度，連家人事前都毫不知情。他指出，當時父親即便面對龐大壓力仍展現沉著，每一句話都經過審慎思考，絕無即興發言，對如今的兩岸交流仍具重要意義。連勝文提到，現在的兩岸環境比20年前更嚴峻，互信基礎薄弱且地緣政治緊張，兩岸民間社群甚至充滿惡意言論，如何抓住中間平衡的線，傳達和平發展理念並堅持雙贏路線，是當前極具挑戰的課題。連勝文強調，當年參與和平之旅的發言人如今已成為黨主席，身分不同責任也更重，期盼即將舉行的兩黨高層會面能有效緩和局勢，並透過穩健作法爭取更多台灣民意的認同。他直言勝選才是國民黨目前最重要的目標，才能真正推動有利兩岸民眾的政見，並實踐「避戰保台」的理想，確保台海和平以保護下一代免受戰火荼毒，而不僅是在同溫層內自嗨。