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🟡全台主題樂園清明連假優惠總整理

▲六福村在兒童清明連假期間，6歲以下兒童免費入園。（圖／六福村主題遊樂園）

▲劍湖山連假期間推出對車牌活動，對中1碼以上，門票最低1人299元。（圖／劍湖山世界）

🟡天文館活動

▲台北市立天文館在兒童月推出「悠遊銀河系」系列活動，包含特展、抽獎、免費優惠等內容。（圖／台北市立天文館）

清明節與兒童節連假還有2天，趁著今（5）日天氣略微好轉，《NOWNEWS》整理全台各大遊樂園館、天文館持續進行中的的親子出遊優惠活動，不僅有多家主題樂園推出12歲以下兒童免費入園、門票最低只要1元等好康，台北市立天文科學教育館也策劃了多項兒童月專屬的免費體驗活動。：推出「三代童堂玩樂園」活動，12歲以下與65歲以上長者入園只要1元（需搭配一名購買1080元全票的遊客）。4月4日當天更加碼舉辦童樂嗨派對，包含帶動跳與奇幻魔術秀，一路嗨到傍晚。12歲以下兒童免費入園優惠（每位需搭配一張不限通路全票）。園內舉辦LINE FRIENDS歡樂鎮民日、糖果嘉年華兒童變裝遊行，以及熊大兔兔見面會，非常適合兒童變裝同樂。祭出買大送小活動，購買一張全票即可攜帶一名12歲以下孩童免費入園，現省約990元，活動僅限連假4天。6歲以下兒童免費入園。若為桃竹鄉親或身分證字號開頭為H、J、O的民眾，憑證件購票可享599元優惠價。3至6歲兒童門票特價67元，7至12歲門票267元。一般民眾的身份證字號與民國出生年月日數字若包含6或7，門票特價467元；若6與7兩數字都有，門票優惠為267元。推出車牌對對碰，只要騎車或開車前往，車牌包含1、7、9、8任兩碼，全車每人門票只要299元；若中一碼，全車每人門票499元。連假期間不論大人小孩皆可免費入園。兒童入園加碼送爆米花一份，並可憑門票免費體驗一次碰碰車，現場還有多項DIY與魔術互動表演等親子共樂活動。目前正值薰衣草季，未滿3歲或身高未滿100公分的幼童由家長陪同即可免費入園。連假期間現場購買全票，即可至遊客服務中心兌換每日限量300個的歡樂大嘴鳥帽，送完為止。清明連假期間每日開放，只要憑「臺北兒童月探索摺頁」即可免費參觀展示場一次，並規劃「悠遊銀河系」系列活動與全新開幕的「銀河不可思議之旅」特展，小朋友可以參與「星系大集合」集章活動來兌換紀念禮，或是報名參加「小手牽大手」動手做星星書體驗（每場限量100名）。連假上午的宇宙劇場與立體劇場也有免費動畫短片播映，人氣角色「星塵寶寶」更會不定時快閃現身與大家合影，讓孩子們在歡樂中接觸天文知識，培養對宇宙探索的興趣。南瀛天文館為兒童節推出的星際探索樂園，特以「水」串聯科學與宇宙概念，具備教育意義與趣味性，其中星象劇場推出全新影片《H2O─水的星際旅行》，從生命關鍵元素出發，引導觀眾認識地球與宇宙環境的關聯。同時規劃水火箭發射體驗，讓孩童透過動手操作理解推進原理，強化科學素養。而兒童節期間除推出全新星象影片與體驗設施外，12歲以下兒童更可免費參觀天文展示館及星象劇場，讓親子有一個兼具知識與娛樂的假期。