今（2026）年3月26日，經濟部次長賴建信出席第四屆「2026 臺灣國際地熱論壇」強調，將開發「在地化」與「穩定供應」的地熱。政府已完成地熱潛能盤點與實地調查，建立探勘平台，地熱盼成綠能新拼圖。
經濟部指出，目前已彙整全台10大地熱潛能區，並導入國際常見的3大開發模式，包括傳統地熱系統（CGS）、增強型地熱（EGS）及先進地熱（AGS），未來將採「政府示範、民間投資」的推動策略，加速產業化。
事實上，台灣地熱資源條件優越。由於位處環太平洋火環帶，地底蘊藏龐大熱能，初估潛在發電量可達33GW，但長期開發進展有限。 過去宜蘭清水地熱曾因技術限制與效率低落而停擺，使產業停滯數十年，直到2021年才重新出現商轉電廠。
近年政策已明顯轉向。
政府設立「地熱發電單一服務窗口」、修法延長水權年限至20年，並建立聯審機制，降低開發門檻。目標2025年達20MW、2030年200MW，逐步擴大規模。 同時，2024年啟動深層地熱鑽井計畫，被視為技術突破的重要里程碑。
目前全台已有多處案場推進，包括宜蘭清水、土場延伸計畫，以及新北金山、台東紅葉等區域，逐步形成「北中南多點開發」格局。 不同於太陽能與風電受天候影響，地熱具備全天候運轉特性，被視為穩定供電的「基載綠電」。
然而，挑戰仍然存在。地熱開發需高成本鑽井與長期探勘，且涉及土地、環評與原民諮商等複雜程序，加上高溫腐蝕、深井技術門檻，都是產業發展瓶頸。
對比國際，地熱早已是成熟能源。以冰島為例，地熱供應超過九成供暖，並提供約三成電力；美國則積極發展EGS技術，透過人工裂解岩層擴大地熱利用；日本則在火山帶推動中小型地熱電廠，但同樣面臨國家公園與溫泉業衝突問題。
我國地熱發展正從「示範期」進入「加速期」。經濟部強調，未來將持續深化探勘技術、整合資料與產業資源，將地下熱能轉化為穩定、低碳的本土能源。
在核電即將重啟與再生能源不穩定的結構下，地熱被視為補上基載電力缺口的關鍵拼圖。能否突破技術與制度瓶頸，將決定台灣能源轉型是否真正走向多元與自主。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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事實上，台灣地熱資源條件優越。由於位處環太平洋火環帶，地底蘊藏龐大熱能，初估潛在發電量可達33GW，但長期開發進展有限。 過去宜蘭清水地熱曾因技術限制與效率低落而停擺，使產業停滯數十年，直到2021年才重新出現商轉電廠。
近年政策已明顯轉向。
政府設立「地熱發電單一服務窗口」、修法延長水權年限至20年，並建立聯審機制，降低開發門檻。目標2025年達20MW、2030年200MW，逐步擴大規模。 同時，2024年啟動深層地熱鑽井計畫，被視為技術突破的重要里程碑。
目前全台已有多處案場推進，包括宜蘭清水、土場延伸計畫，以及新北金山、台東紅葉等區域，逐步形成「北中南多點開發」格局。 不同於太陽能與風電受天候影響，地熱具備全天候運轉特性，被視為穩定供電的「基載綠電」。
然而，挑戰仍然存在。地熱開發需高成本鑽井與長期探勘，且涉及土地、環評與原民諮商等複雜程序，加上高溫腐蝕、深井技術門檻，都是產業發展瓶頸。
對比國際，地熱早已是成熟能源。以冰島為例，地熱供應超過九成供暖，並提供約三成電力；美國則積極發展EGS技術，透過人工裂解岩層擴大地熱利用；日本則在火山帶推動中小型地熱電廠，但同樣面臨國家公園與溫泉業衝突問題。
我國地熱發展正從「示範期」進入「加速期」。經濟部強調，未來將持續深化探勘技術、整合資料與產業資源，將地下熱能轉化為穩定、低碳的本土能源。
在核電即將重啟與再生能源不穩定的結構下，地熱被視為補上基載電力缺口的關鍵拼圖。能否突破技術與制度瓶頸，將決定台灣能源轉型是否真正走向多元與自主。
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NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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