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桃園市新屋區65歲羅姓婦人3日上午外出，中午大雨不見她回來，家人於是報警，消防人員今日在新屋溪找到她但是身體已冰冷氣絕，警方已報地檢署相驗釐清死因。據了解，羅姓老婦人3日上午一度身體不適，待身體狀況好轉後，就獨自帶雨具出門，但昨日雨勢變大，婦人遲遲沒回家，家人擔心她發生意外，於是焦急報案協尋。警方調閱監視器畫面後，發現羅婦最後身影在新屋區新興橋，傘具在橋邊但是沒看見人，監視器角度看不出是否失足落水。消防局表示，由於新屋溪水淺且急、無法使用橡膠船艇，改由機車進行岸巡並搭配義消使用獨木舟及空拍機進行搜尋至天色昏暗，與家屬溝通後5日再行搜索，後於上午9時46分於華興路旁新屋溪中，發現已明顯死亡的羅婦、未送醫。警方連絡消防隊派員搜尋，現場新屋溪水淺且急無法使用橡膠船艇，改由機車岸巡並找來義消使用獨木舟及空拍機搜尋至前晚暫時收隊；5日上午再搜尋，約9時46分在新屋溪華興路段發現羅婦，消防人員用架梯橫跨在水面將她拉至岸邊，已明顯死亡。