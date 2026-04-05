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桃園市楊梅區昨（4）日下午發生街頭持刀事件， 47歲吳姓男子持60公分西瓜刀當街揮舞，口中念念有詞，氣憤揮舞，作勢攻擊嚇壞路過民眾。警方獲報後迅速出動警力到場，當場將人壓制帶回，所幸未造成任何人員傷亡。警方指出，草湳派出所於下午3時許接獲報案，指稱新農街374號前有民眾持刀揮舞，立即派遣警力前往處理。到場後發現47歲吳姓男子情緒激動，手持約60公分長的西瓜刀在路上揮舞，甚至伴隨謾罵行為，場面一度相當危險。經警方初步了解，吳男疑似因經濟壓力加上喝酒醉，竟持西瓜刀在大街上揮舞謾罵等，一連串脫序行為，桃園市楊梅警分局約6名員警獲報趕抵後，立即將吳男壓制。警方表示，全案後續將依《社會秩序維護法》進行究辦。楊梅分局分局長吳傳銘也強調，對於任何暴力不法行為，警方均會迅速查處、嚴正執法，絕不容許危害社會治安的情事發生。