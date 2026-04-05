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▲今日（5日）持續受鋒面影響，清晨前西半部有普遍性的陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一另一鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。（圖／中央氣象署提供）

今日仍受鋒面影響，清晨西半部繼續下陣雨或雷雨，雖雨勢比周六趨緩，但局部地區仍要留意短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，且下周一另一鋒面接近，中部以北地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，下周二開工日鋒面影響及東北季風增強，北部、宜蘭天氣稍轉涼，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，尤其北部有局部大雨發生的機率。今日（5日）持續受鋒面影響，清晨前西半部有普遍性的陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水；白天起鋒面結構變差，降雨趨緩，南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。各地白天氣溫回升，新竹以北及宜花東高溫25到27度，苗栗以南約29、30度，至於各地低溫約18到22度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖：馬祖下周一另一鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨；大環境吹西南風，東南部地區有焚風發生的機率。開工日鋒面影響及東北季風增強，北部、宜蘭天氣稍轉涼，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。下周三東北季風減弱，清晨中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨，白天起各地轉為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周四至下周六天氣穩定，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。