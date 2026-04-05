我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酷的夢在社群公開徵才。（圖／翻攝自Threads）

推出節目《中文怪物》全台爆紅的YouTuber「酷的夢」，日前在社群招募「企劃兼經紀助理」，開出月薪4萬元起、每週可部分居家辦公等福利，乍看福利不差，不過他在徵才文三度強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，被網友狠酸根本是「4萬做10萬的工作」，稱他的行為是「慣老闆」。「酷的夢」近年在台灣人氣水漲船高，憑藉分享台法文化差異與在地生活內容累積大批粉絲，YouTube頻道目前訂閱數已突破230萬，尤其是他去年砸下500萬元打造大型企劃《中文怪物》，節目推出後掀起熱烈討論。憑藉高漲的人氣，近日酷的夢也在社群公開徵才，職缺為「企劃兼經紀助理」，主要是協助經紀人兼企劃「阿毛」處理日常業務，工作包含回覆廠商信件、溝通合作細節、處理行政與拍攝專案雜務、協助發想企劃與撰寫腳本，偶爾參與影片拍攝。在待遇部分，酷開出週一至週五、上午10點到晚間7點的上班，每週至少進辦公室2天，其餘時間可部分居家辦公，薪資則是「4萬元起」，看起來不是太差的條件，不過因為酷在徵才貼文中打了三次「玻璃心者不適合」，強調這份工作需要良好溝通能力、配合度高、能獨立完成交辦事項，因此掀起了不少爭議。酷的貼文曝光後，卻引來許多網友罵聲，直言這份工作根本是把企劃、經紀、行政與拍攝支援全部打包在同一人身上，「工作內容包山包海」、「4萬做10萬的工作」、「壓力很大還只有4萬？」、「這種職缺應該至少6萬起跳」、「愛台灣愛到連慣老闆那套都學會了」；不過有不少網友則認為酷提供的待遇已經相當好，只是助理卻還能拿到4萬元以上起薪，表示「強調玻璃心」只是提前為求職者打預防針，不認為酷的行為有何不妥。