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▲陳天仁（左）透露自己剛離婚時其實以為這輩子不會再結婚了。（圖／一樹與天仁の台日夫妻生活和一棵樹的一樹 YT）

女星陳天仁今年3月正式邁入第二段婚姻！她與日籍YouTuber河村一樹宣布結婚喜訊，近日她在YouTube頻道坦言，自己在離婚後一度對婚姻心死，甚至曾認為這輩子不會再結婚，不過最後被一樹的真誠與穩定打動，重新相信愛情「他對我的所有層面都是加分的！」陳天仁結束上一段婚姻後，坦言自己一度陷入相當消極的狀態，對感情與婚姻都變得格外謹慎，她甚至曾想過，就算真的再交男朋友，也不會輕易讓對方與女兒見面，除非自己已經百分之百確定要和這個人走入婚姻，才願意讓對方正式進入母女倆的生活。而真正讓陳天仁卸下心防的，正是一樹從一開始就展現出的超強誠意，男方當初提出交往時，陳天仁曾問他一句：「你又沒有要結婚。」沒想到一樹不但沒有退縮，反而態度相當堅定，明白表示自己就是想結婚、想生小孩，甚至還分享自己未來想當幼稚園老師的夢想，對陳天仁來說，這份清楚又認真的人生規劃，讓她感受到久違的安全感，也成為她重新考慮婚姻的重要關鍵。陳天仁分享，經歷過一次婚姻後，女性在面對再婚這件事一定要更有警覺心，不能只是因為「想有人陪」就衝動做決定，對方必須是能夠為自己的人生帶來「加分」的人，她觀察後發現，一樹不只在經濟層面讓她安心，情緒價值、相處的快樂感，甚至是生活中的穩定與安全感，全都讓她感受到滿滿「加分」，這也讓她最終願意再次點頭走入婚姻。陳天仁和一樹上月13日在社群發文分享結婚喜訊，「我們要結婚了，大家以後也請多多指教，我們今天去登記了！」並且曬出兩人手指戴著鑽戒，對著鏡頭甜蜜燦笑的照片，只見一樹穿著復古西裝，而陳天仁穿著白色小洋裝緊勾著男方，超幸福氛圍滿溢出螢幕。