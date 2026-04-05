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▲中山美穗離世後留下了20億遺產，不過獨生子卻被爆選擇了放棄繼承。（圖／翻攝自中山美穗官網）

日本女星中山美穗在2024年底離世，享年54歲，離開世界後她留下了20億日幣（約台幣4億元）的遺產，理當由最親近的21歲獨生兒子接收，不過近日日媒卻爆料兒子選擇了拋棄繼承，原因是他拿不出高達11億的遺產稅，成為了許多日本網友討論的關鍵。中山美穗2002年與作家辻仁成結婚，婚後移居法國巴黎，並於2004年生下兒子，不過兩人婚姻僅維持12年，2014年正式離婚，兒子之後由父親撫養，長年留在法國生活，由於親權與生活圈改變，母子關係逐漸疏遠，離婚後長達10年都沒有再見面，直到中山美穗2024年12月6日於東京家中猝逝，兒子緊急從巴黎返日，完成這場令人鼻酸的最後重逢。雖然母子最後鼻酸重逢，不過中山美穗闖蕩演藝圈40年所留下的遺產，兒子似乎沒有意願接收，甚至遭日媒爆料已經選擇放棄繼承，只因為「猶如定時炸彈一般的遺產税制度」。根據日本國稅廳規定，日本遺產稅採累進稅率，超過6億日幣（約台幣1.2億）以上的課稅級距，最高稅率可達55%；同時，繼承人須在繼承開始後10個月內完成申報與繳納，等於說中山美穗兒子若是想要繼承20億遺產，他必須先拿出最多11億（約台幣2.2億）的現金，才能夠拿到媽媽生前所留下的資產。更麻煩的是，中山美穗的遺產並非全額現金，而是包含不動產、版權、著作權及各式投資等，雖然這些東西帳面價值高，卻未必能在短時間內立刻變現。若中山美穗的獨子確定放棄繼承，遺產可能轉由其他法定繼承人承接，而外界點名最可能的人選，正是與中山美穗關係同樣疏遠的母親。中山美穗生前以電影《情書》紅遍全亞洲，還有《沉睡的森林》等代表作，是無數影迷心中的「日劇女王」，如今她驟然離世，留下的不只是作品與回憶，還有一場牽動親情、法律與現實壓力的遺產風暴，讓許多粉絲感到相當惋惜。