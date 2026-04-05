美國、以色列與伊朗的戰事已經持續逾一個月，但戰爭前景因美國總統川普（Donald Trump）言詞反覆，令華爾街對於戰爭將於短期結束的期望破滅。在經歷一個月的戰火動盪後，投資者希望擺脫籠罩市場的戰爭陰影，下週即將公布的新一輪通膨數據與企業初步財報，將開始顯現中東衝突對美國經濟與企業界的具體影響。
市場現況：終結連五跌，但能源壓力猶在
根據路透社報導，儘管市場正努力消化關於「戰爭可能即將結束」的矛盾信號，標普500指數在這個因假期縮短的交易週出現上漲，成功終結了連續五週的跌勢。然而，該指數在本週稍早才結束了自2022年以來表現最差的一個季度，主因是 2 月底爆發的戰爭導致能源價格飆升。
宏利約翰漢考克投資（Manulife John Hancock Investments）共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）表示：「市場很難將注意力從中東、油價以及相關風險上移開。市場一直非常狹隘地聚焦在地緣政治風險，以及事情最終會如何發展。」
今年股市表現受挫，除了中東衝突帶來的不確定性外，人工智慧帶來的衝擊疑慮與私人信貸市場疲弱，也進一步加劇市場不安。標普500目前較1月底歷史高點下跌近6%。
戰爭對石油供應與能源價格的影響，仍是投資人關注焦點，尤其是作為中東關鍵石油運輸通道的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）現況，目前航運幾乎停滯。美國原油價格2日突破每桶110美元，且本週稍早更自2022年以來首度站上每桶100美元。
Wealth Enhancement Group副首席投資官胡伯（Doug Huber）指出：「市場是跟著油價在走。通膨預期、債券市場，幾乎所有東西都圍繞著油價變化。」
下週焦點一：CPI數據與「火箭般」的油價
下週公布的消費者物價指數（CPI）將是戰爭引發能源衝擊後的首場考驗。自今年年初以來，美國原油價格已飆升約90%，全美平均汽油價格本週更突破了每加侖4美元，創下三年多來新高。
據路透社調查，截至2日，預計4月10日公布的3月CPI月增率將達0.9%；若排除能源與食品價格，核心CPI預估上升0.3%。
法國巴黎銀行（BNP Paribas）預測，油價上漲的第一波影響將透過燃油價格在3月份顯現。專家正密切觀察戰爭與能源飆升是否會對其他商品與服務產生「漣漪效應」，但同時也認為3月數據可能仍過早反映全面性通膨影響。
下週焦點二：第一季財報季拉開序幕
由於戰爭引發的通膨憂慮，市場已基本排除了今年降息的可能性。
麥迪遜投資（Madison Investments）首席投資策略師萊恩（Patrick Ryan）表示：「市場腦中已經充滿通膨。如果CPI數據遠高於預期，市場可能會負面解讀。」
下週也將公布另一項通膨指標——個人消費支出物價指數（PCE），但該數據反映的是2月情況，當時戰爭影響尚未全面顯現。此外，美國第四季經濟成長修正值也將公布，投資人同時會關注聯準會（Fed）3月會議紀錄，以尋找利率走向線索。
企業財報季亦將開始吸引華爾街目光，投資人寄望企業整體獲利前景強勁，能支撐美股今年表現。達美航空與酒商飲料製造商星座品牌（Constellation Brands）等公司將於下週公布財報。
這些報告將為接下來一週正式展開的第一季財報季揭開序幕。根據LSEG IBES數據，標普500企業第一季獲利預估將年增14.4%。
德意志銀行（Deutsche Bank）股票策略師在報告中指出：「4月中旬開始的第一季財報季，應可顯示企業基本面獲利成長仍在增強且擴大。」
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根據路透社報導，儘管市場正努力消化關於「戰爭可能即將結束」的矛盾信號，標普500指數在這個因假期縮短的交易週出現上漲，成功終結了連續五週的跌勢。然而，該指數在本週稍早才結束了自2022年以來表現最差的一個季度，主因是 2 月底爆發的戰爭導致能源價格飆升。
宏利約翰漢考克投資（Manulife John Hancock Investments）共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）表示：「市場很難將注意力從中東、油價以及相關風險上移開。市場一直非常狹隘地聚焦在地緣政治風險，以及事情最終會如何發展。」
今年股市表現受挫，除了中東衝突帶來的不確定性外，人工智慧帶來的衝擊疑慮與私人信貸市場疲弱，也進一步加劇市場不安。標普500目前較1月底歷史高點下跌近6%。
戰爭對石油供應與能源價格的影響，仍是投資人關注焦點，尤其是作為中東關鍵石油運輸通道的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）現況，目前航運幾乎停滯。美國原油價格2日突破每桶110美元，且本週稍早更自2022年以來首度站上每桶100美元。
Wealth Enhancement Group副首席投資官胡伯（Doug Huber）指出：「市場是跟著油價在走。通膨預期、債券市場，幾乎所有東西都圍繞著油價變化。」
下週焦點一：CPI數據與「火箭般」的油價
下週公布的消費者物價指數（CPI）將是戰爭引發能源衝擊後的首場考驗。自今年年初以來，美國原油價格已飆升約90%，全美平均汽油價格本週更突破了每加侖4美元，創下三年多來新高。
據路透社調查，截至2日，預計4月10日公布的3月CPI月增率將達0.9%；若排除能源與食品價格，核心CPI預估上升0.3%。
法國巴黎銀行（BNP Paribas）預測，油價上漲的第一波影響將透過燃油價格在3月份顯現。專家正密切觀察戰爭與能源飆升是否會對其他商品與服務產生「漣漪效應」，但同時也認為3月數據可能仍過早反映全面性通膨影響。
下週焦點二：第一季財報季拉開序幕
由於戰爭引發的通膨憂慮，市場已基本排除了今年降息的可能性。
麥迪遜投資（Madison Investments）首席投資策略師萊恩（Patrick Ryan）表示：「市場腦中已經充滿通膨。如果CPI數據遠高於預期，市場可能會負面解讀。」
下週也將公布另一項通膨指標——個人消費支出物價指數（PCE），但該數據反映的是2月情況，當時戰爭影響尚未全面顯現。此外，美國第四季經濟成長修正值也將公布，投資人同時會關注聯準會（Fed）3月會議紀錄，以尋找利率走向線索。
企業財報季亦將開始吸引華爾街目光，投資人寄望企業整體獲利前景強勁，能支撐美股今年表現。達美航空與酒商飲料製造商星座品牌（Constellation Brands）等公司將於下週公布財報。
這些報告將為接下來一週正式展開的第一季財報季揭開序幕。根據LSEG IBES數據，標普500企業第一季獲利預估將年增14.4%。
德意志銀行（Deutsche Bank）股票策略師在報告中指出：「4月中旬開始的第一季財報季，應可顯示企業基本面獲利成長仍在增強且擴大。」