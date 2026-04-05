根據中央氣象署表示，今（5）日清明節持續受到鋒面影響，南部地區仍有局部大雨發生，針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雨特報；氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日白天鋒面逐漸減弱、各地雨勢趨緩，唯北部需嚴防雷雨，下週二（7日）開工日將有新一波鋒面影響天氣，到時中部以北有強對流發生機率，需注意雷擊、強風與瞬間強降雨。
清明節3縣市大雨特報！白天鋒面減弱、雨勢變小
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，鋒面尾端雲系在臺灣南端、伴隨降水回波，各地雨勢減緩中。截至5：12各地區平地最低氣溫約在17至19度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日白天起鋒面漸減弱，降雨繼續減緩，部分地區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣好轉中；各地氣溫略升，白天偏熱。各地區氣溫如下：北部17至28度、中部19至31度、南部18至32度、東部18至29度。
清明連假鋒面雨還有！下週二迎強對流防雷雨
進一步觀察發現，明（6）日鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天偏熱、中南部熱如夏；北部偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區亦有局部短暫陣雨的機率。
最新模式模擬調整為：下週二（7日）鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，南部山區亦有局部短降雨的機率，北臺轉涼。
下週三起回暖「白天熱如夏」！恐有4月颱風生成
下週三（8日）鋒面減弱，各地漸好轉，為雨後轉多雲時晴的天氣，各地氣溫升，白天偏熱。下週四至下下週二（9至14日）南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，臺灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。
吳德榮強調，各國模式持續模擬，期末在關島東南方有「熱帶擾動」發展，但氣候資料有「4月颱、不侵臺」的鐵律，模式模擬此「熱帶擾動」也不會是例外。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，鋒面尾端雲系在臺灣南端、伴隨降水回波，各地雨勢減緩中。截至5：12各地區平地最低氣溫約在17至19度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日白天起鋒面漸減弱，降雨繼續減緩，部分地區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣好轉中；各地氣溫略升，白天偏熱。各地區氣溫如下：北部17至28度、中部19至31度、南部18至32度、東部18至29度。
進一步觀察發現，明（6）日鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天偏熱、中南部熱如夏；北部偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區亦有局部短暫陣雨的機率。
最新模式模擬調整為：下週二（7日）鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，南部山區亦有局部短降雨的機率，北臺轉涼。
下週三（8日）鋒面減弱，各地漸好轉，為雨後轉多雲時晴的天氣，各地氣溫升，白天偏熱。下週四至下下週二（9至14日）南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，臺灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。
吳德榮強調，各國模式持續模擬，期末在關島東南方有「熱帶擾動」發展，但氣候資料有「4月颱、不侵臺」的鐵律，模式模擬此「熱帶擾動」也不會是例外。