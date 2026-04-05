2026年清明節於今（5）日到來，不少民眾都會挑在今日掃墓祭祖，但掃墓同時仍有許多禁忌與眉角需要特別注意，根據命理專家楊登嵙、小孟老師、廖大乙、「王老師」王昆山表示，清明節掃墓多達13種禁忌，包括不要穿黑色衣服、說再見、罵髒話、隨意拍照等，並建議在下午5時前完成祭拜。同時，專家們也提供清明節開運妙招，包括888元紅包開運、ATM存錢法、雞蛋金蟬脫殼法等，有機會帶來好運翻身。
📍清明節由來！從「節氣」演變成「傳統節日」
清明節位於每年國曆4月4日至4月6日間，最初只是二十四節氣之一，象徵大地回春，是春耕指標，後來與「寒食節」的習俗逐漸結合，而演變成如今慎終追遠的傳統節日。寒食節傳說源自於春秋時期，晉文公為紀念忠臣介子推火中燒死，下令其忌日禁火寒食，隨著時間演變，寒食節「禁火、插柳」與清明節氣的「掃墓、踏青」習俗合而為一，唐代時正式合併為常禮。
📍清明節禁忌整理！別穿黑色衣服、禁說2句話
■ 禁忌1：不要穿黑色、紅色衣服
清明掃墓穿搭應以樸素莊重為主，忌穿著大紅、大紫等鮮豔服裝，也應避免全身黑色，容易招陰。
■ 禁忌2：不要隨意進出老宅
民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。
■ 禁忌3：不可造口業
避免嘻笑打鬧、喊全名或罵髒話。這些行為像是在發邀請函，可能招好兄弟注意。
■ 禁忌4：掃墓要下午5：00前完畢
掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。
■ 禁忌5：不要去有祖先牌位的朋友家
清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。
■ 禁忌6：掃墓玩別說再見、我走了
掃墓儀式完成後只需要安靜離開，切記別說「再見」或「我走了」，意謂著與先人告別、下次再來，容易招陰氣。
■ 禁忌7：掃墓完不宜直接回家
掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。
■ 禁忌8：清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大
家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。
■ 禁忌9：供品不要拜芭樂、番茄、香蕉、釋迦
拜芭樂（芭樂票）、番茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。
■ 禁忌10：不要買鞋穿上山
因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。
■ 禁忌11：不要拍照
到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。
■ 禁忌12：清明當天生日者不要掃墓
清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。
■ 禁忌13：不要亂拜拜
不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香。
📍清明節4生肖小心！容易卡到陰
■ 沖馬：建議少去山邊，溪流邊，
■ 沖鼠：少去大樹下，森林覆蓋之地，
■ 沖牛：要避免焚燒紙錢之地，極冷之處。
■ 沖兔：避免到無人居住的老宅。
📍清明節開運！9招轉運大翻身
🟡開運第1招：888元紅包存錢法
清明節當天屬能量轉換的重要時點，建議在「凌晨3至5點、上午9至下午3點或晚間7至9點進行」，在紅包袋上寫下「對我生財」，並放入888元作為「錢母」，再依個人生肖擺放於特定位置，有助於啟動財氣、帶動整體運勢，節後再將紅包存銀行，象徵財富入庫。
🟡開運第2招：ATM存錢法
找一台ATM，選擇「吉時」上午9時至下午5時間，存入任意金額，默唸「五陽五方財，財種入我庫，乾元亨利貞」，即可招來一整年的好財運。
🟡開運第3招：踏青納陽氣
清明節陽氣旺盛，走進大自然中，可用自然之力，去除身體晦氣、病氣，能「納陽氣」，不僅可感受陽氣帶來的蓬勃生機、生生不息，還能拋開忙碌思緒、放下緊張、焦慮心情，讓心情開朗。
🟡開運第4招：赤腳接地氣
在平地或草地上打赤腳，可「接地氣」，接受來自大地的正能量。
🟡開運第5招：大門懸掛柳枝
楊柳有強大的生命力，柳可以卻鬼，稱之為「鬼怖木」，觀世音菩薩手拿柳枝蘸水普度眾生，懸掛於大門，可提升氣場、驅鬼、辟邪，若無柳枝也可懸掛艾草。
🟡開運第6招：放風箏
把風箏放上藍天後，便剪斷牽線，任憑清風把它們送往天涯海角，這樣能除病消災，給自己帶來好運。
🟡開運第7招：盪鞦韆
盪鞦韆不僅可以增進健康，而且可以培養勇敢精神，眾人都喜愛，盪鞦韆時口中念，「霉運去、好運來」，幫自己轉好運。
🟡開運第8招：祭祖開運
祭祖掃墓，緬懷先人，飲水思源，表達對祖先追思與敬意，承載著慎終追遠的價值觀。已故的祖先和我們有血緣關係，即使他們已故，他們所居住的優劣磁場，也會和我們運勢磁場有關聯，當你前去看先人、掃墓，等於就和先人有個磁場能量的近距離交流和溝通。因為是親緣關係，你去看先人，先人也會感謝，無形中他會幫忙，會給予正能量，保佑子孫，讓子孫順利昌盛。
🟡開運第9招：金蟬脫殼
準備煮熟雞蛋或鴨蛋祭拜祖先，在收供品離開前，將雞蛋、鴨蛋打碎，蛋殼丟在墳上，靈骨塔則集放在供桌上，然後丟棄；象徵「脫殼」或「蟬蛻」，表示新陳代謝。
資料來源：楊登嵙、小孟老師、廖大乙、「王老師」王昆山
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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清明節位於每年國曆4月4日至4月6日間，最初只是二十四節氣之一，象徵大地回春，是春耕指標，後來與「寒食節」的習俗逐漸結合，而演變成如今慎終追遠的傳統節日。寒食節傳說源自於春秋時期，晉文公為紀念忠臣介子推火中燒死，下令其忌日禁火寒食，隨著時間演變，寒食節「禁火、插柳」與清明節氣的「掃墓、踏青」習俗合而為一，唐代時正式合併為常禮。
■ 禁忌1：不要穿黑色、紅色衣服
清明掃墓穿搭應以樸素莊重為主，忌穿著大紅、大紫等鮮豔服裝，也應避免全身黑色，容易招陰。
■ 禁忌2：不要隨意進出老宅
民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。
■ 禁忌3：不可造口業
避免嘻笑打鬧、喊全名或罵髒話。這些行為像是在發邀請函，可能招好兄弟注意。
■ 禁忌4：掃墓要下午5：00前完畢
掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。
■ 禁忌5：不要去有祖先牌位的朋友家
清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。
■ 禁忌6：掃墓玩別說再見、我走了
掃墓儀式完成後只需要安靜離開，切記別說「再見」或「我走了」，意謂著與先人告別、下次再來，容易招陰氣。
■ 禁忌7：掃墓完不宜直接回家
掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。
■ 禁忌8：清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大
家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。
■ 禁忌9：供品不要拜芭樂、番茄、香蕉、釋迦
拜芭樂（芭樂票）、番茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。
■ 禁忌10：不要買鞋穿上山
因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。
■ 禁忌11：不要拍照
到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。
■ 禁忌12：清明當天生日者不要掃墓
清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。
■ 禁忌13：不要亂拜拜
不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香。
■ 沖馬：建議少去山邊，溪流邊，
■ 沖鼠：少去大樹下，森林覆蓋之地，
■ 沖牛：要避免焚燒紙錢之地，極冷之處。
■ 沖兔：避免到無人居住的老宅。
🟡開運第1招：888元紅包存錢法
清明節當天屬能量轉換的重要時點，建議在「凌晨3至5點、上午9至下午3點或晚間7至9點進行」，在紅包袋上寫下「對我生財」，並放入888元作為「錢母」，再依個人生肖擺放於特定位置，有助於啟動財氣、帶動整體運勢，節後再將紅包存銀行，象徵財富入庫。
🟡開運第2招：ATM存錢法
找一台ATM，選擇「吉時」上午9時至下午5時間，存入任意金額，默唸「五陽五方財，財種入我庫，乾元亨利貞」，即可招來一整年的好財運。
清明節陽氣旺盛，走進大自然中，可用自然之力，去除身體晦氣、病氣，能「納陽氣」，不僅可感受陽氣帶來的蓬勃生機、生生不息，還能拋開忙碌思緒、放下緊張、焦慮心情，讓心情開朗。
🟡開運第4招：赤腳接地氣
在平地或草地上打赤腳，可「接地氣」，接受來自大地的正能量。
🟡開運第5招：大門懸掛柳枝
楊柳有強大的生命力，柳可以卻鬼，稱之為「鬼怖木」，觀世音菩薩手拿柳枝蘸水普度眾生，懸掛於大門，可提升氣場、驅鬼、辟邪，若無柳枝也可懸掛艾草。
🟡開運第6招：放風箏
把風箏放上藍天後，便剪斷牽線，任憑清風把它們送往天涯海角，這樣能除病消災，給自己帶來好運。
盪鞦韆不僅可以增進健康，而且可以培養勇敢精神，眾人都喜愛，盪鞦韆時口中念，「霉運去、好運來」，幫自己轉好運。
🟡開運第8招：祭祖開運
祭祖掃墓，緬懷先人，飲水思源，表達對祖先追思與敬意，承載著慎終追遠的價值觀。已故的祖先和我們有血緣關係，即使他們已故，他們所居住的優劣磁場，也會和我們運勢磁場有關聯，當你前去看先人、掃墓，等於就和先人有個磁場能量的近距離交流和溝通。因為是親緣關係，你去看先人，先人也會感謝，無形中他會幫忙，會給予正能量，保佑子孫，讓子孫順利昌盛。
🟡開運第9招：金蟬脫殼
準備煮熟雞蛋或鴨蛋祭拜祖先，在收供品離開前，將雞蛋、鴨蛋打碎，蛋殼丟在墳上，靈骨塔則集放在供桌上，然後丟棄；象徵「脫殼」或「蟬蛻」，表示新陳代謝。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。