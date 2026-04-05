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納坦雅胡：重創恐怖政權的「提款機」

以軍戰報：瞄準導彈與炸藥原料

伊朗方面回應

伊朗戰爭持續，如今戰事已經邁入第六周。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）證實，以色列以對伊朗的石化廠發動攻擊。此前，德黑蘭方面報告稱，4日的空襲導致數座位於伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）的石化工廠受損。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，納坦雅胡在聲明中表示：「我曾向你們承諾，我們會持續打擊德黑蘭的恐怖政權，而這正是我們正在做的事情。」他指出，以軍已摧毀伊朗約70%的鋼鐵產能，並稱這些產能是伊朗製造武器的重要來源。納坦雅胡稱：「在我們摧毀了他們70%的鋼鐵產能，這些是他們用來製造對付我們武器的原料。今天我們又攻擊了他們的石化工廠。這兩者是他們的金脈，用來資助針對我們與全世界的恐怖戰爭。」以色列國防軍（IDF）在聲明中表示，其已攻擊位於伊朗西南部馬夏（Mahshahr）的一處石化園區基礎設施，以及「兩處用於生產爆裂物、彈道飛彈及其他武器材料的核心設施」。以軍表示，此舉預計將瓦解該政權利用相關材料製造各類針對以色列國家武器的能力。據伊朗梅爾通訊社（Mehr News）報導，空襲引發的火災目前已「被完全控制並撲滅」。伊朗學生通訊社（ISNA）則指出，這次攻擊造成5人死亡、170人受傷，但傷者都已接受治療，無需住院。隨著軍事行動的推進，以色列已將目標從純軍事設施擴大至伊朗的各類工業中心，包括鋼鐵廠、水泥工廠以及石化園區，以削弱伊朗武器製造基礎，並打擊其防禦工事營建能力。