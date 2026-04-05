今（5）日凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，最大震度4級、18縣市有感，也是2026年迄今最大地震，中央氣象署地震測報中心科長林柏佑提醒，本次地震原因是「菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞」導致，未來3天內不排除有規模5至5.5的餘震。

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據氣象署地震測報中心資料，今（5）日凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，震央在花蓮縣政府北北東方5.4公里處，深度17.5公里，屬於極淺層地震；隨後在清晨5時23分，花蓮近海又再出現規模4.8的餘震，最大震度3級。

▲中央氣象署地震測報中心指出，今（5）日凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，最大陣度達到4級，深度僅17.5公里。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署地震測報中心指出，今（5）日凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，最大陣度達到4級，深度僅17.5公里。（圖／中央氣象署）
林柏佑說明，這起地震的成因是「菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞」導致，菲律賓海板塊每年以7至8公分的速度，朝西北方隱沒到歐亞大陸板塊下方，是台灣東半部地震最主要的成因。

林柏佑也提及，花蓮地區本就是地震好發代，這次地震震央半徑25公里內，1982年以來發生過28起規模5.7以上地震，其中也包含2024年3月4日的規模7.2強震；此外，今年至今共發生3起規模超過5.5的地震，包括今年2月24日規模5.6的宜蘭縣近海地震，3月12日規模5.7的花蓮縣近海地震，以及今晨規模5.7地震。

▲這次地震震央半徑25公里內，1982年以來發生過28起規模5.7以上地震。（圖／中央氣象署）
▲這次地震震央半徑25公里內，1982年以來發生過28起規模5.7以上地震。（圖／中央氣象署）

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