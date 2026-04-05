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效力於波士頓紅襪隊體系（伍斯特紅襪隊，AAA）的台灣好手鄭宗哲，今（5）日在對陣聖保羅聖徒隊隊的比賽中展現驚人長打實力！他於4局上轟出一發擊球初速高達105.1英里的中外野陽春全壘打，這不僅是他本季第2發全壘打，也寫下371呎的飛行距離。今日他單場靠著全壘打與2次保送，三度踏上壘包，展現極佳的選球與攻擊狀態。鄭宗哲今日擔任先發第7棒二壘手。雖然首打席擊出游擊方向滾地球出局，但在4局上第二個打席，他在2好3壞後精準鎖定一顆85.8英里的滑球，一棒將球送向中外野牆外，幫助球隊擴大領先優勢。隨後他在5局與8局的打席中展現耐心，兩度選到四壞球保送上壘，總計今日2打數擊出1支全壘打，貢獻1分打點、跑回1分，並獲2次保送。儘管8局上在二壘遭遇牽制出局稍顯遺憾，但目前打擊率穩定維持在.278，上壘率更高達.409，長打率則來到.611。除了鄭宗哲的亮眼表現，今日多位旅美台將也有出賽紀錄李灝宇今日擔任二壘手、第3棒，表現依舊亮眼。1局上首打席便擊出右外野平飛一壘安打，隨後靠著隊友長打跑回得分。4局上更揮出擊球初速102.1英里、距離達378呎的高飛犧牲打進帳打點。他在6局上因調度被代打換下，總計今日維持穩定打擊手感。陳柏毓（AA）今日掛帥先發主投3局。1局上雖遭遇亂流被敲2支安打失1分，但隨後迅速穩住陣腳，連續在第2、3局演出無安打，並在2局上誘使對手擊出三壘滾地雙殺打。終場投球成績為3局、2安、1K、2保送、失1分，防禦率維持在3.00，無關勝敗。具有台灣血統的兩位好手今日同樣在AAA層級大殺四方，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）手感熱到發燙！今日3打數敲出2安打，包含1分打點，單場擊球初速最高達106.4英里。目前打擊率飆高至.480，上壘率達.581。隆恩（Jonathon Long）今日擔任一壘手、第2棒，單場繳出3安猛打賞（含保送），且有兩次擊球初速突破100英里，展現強大的擊球力量。鄭宗哲（AAA）： 2打數1安（1轟）、1打點、2保送，打擊率.278。李灝宇（A+）： 1安打、1打點、1得分、1保送、1高飛犧牲打。陳柏毓（AA）： 先發3.0局、失1分、ERA 3.00。Stuart Fairchild（AAA）： 3打數2安、打擊率.480。