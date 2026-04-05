法國籍YouTuber「酷的夢 Ku’s dream」，頻道以介紹台灣文化、景點為主，目前有著229萬人訂閱。然而近日一名自稱前員工的網友在Threads上爆料，控訴團隊辱台、沒有正常勞健保制度等，掀起網友熱議。「酷的夢」究竟為何爆紅？他先前砸500萬製作YouTube節目《中文怪物》，以幽默方式讓百位外國人挑戰中文，創造了現象級的點閱率，深獲台灣觀眾喜愛。「酷」遭控辱台欠保等爭議，《NOWNEWS今日新聞》傳訊求證，至截稿前未有回應。
酷開4萬月薪徵才 工作內容遭酸「慣老闆」
酷近日在社群上公開徵才，開出月薪4萬元起、每週可部分居家辦公等福利，然而文中三度強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，被網友狠酸根本是「慣老闆」，領著4萬薪水做10萬的工作。
酷「愛台灣」形象圈粉 疑前員工爆料辱台、欠保
對此，有自稱前員工的網友在Threads上爆料，表示「真正辛苦的不是事情多， 而是工作邊界一直很模糊」。甚至有次大學邀請演講想聊百萬點閱的企劃秘訣，結果聽到對方以輕浮的態度說：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」
該名網友更透露自己在清明連假前突遭解僱，事後更發現當時根本沒有正常保勞健保， 是去反應後才補辦的。為此，他呼籲求職者面試時要把工作範圍、加班補休、勞健保等都先問清楚，直呼「這不是玻璃心，這真的很基本」。
爆料文在社群上曝光後，引來上千名網友留言，「聽起來妳很適合去制度完善的大公司，這種小編制的不適合」、「和想像的差不多，辛苦你了，您值得更好的工作」、「雖然我也喜歡看這個頻道的影片，但我覺得你應該保留好證據，跟勞工局檢舉」、「酷的夢翻車了吧」。對於網友爆料，《NOWNEWS今日新聞》傳訊向酷求證，至截稿前未有回應。
酷砸500萬拍《中文怪物》躍升YT熱門創作者
酷的夢因為《中文怪物》爆紅，節目找來100位外國參賽者，挑戰中文的理解能力、音調與語意，透過各種趣味的關卡進行淘汰，最終優勝者可獲得30萬元獎金以及「中文怪物」的稱號，播出後引起許多討論，並登上2025年YouTube年度熱門創作者。
酷高中來台交換 被台灣人感動喊：第二個故鄉
酷本名Richard Quentin Paul Camille，1994年出生於法國南錫。2010年曾透過高中交換計畫被分配到台灣，當時他一句中文都不會，買東西只會說：「跟前面一樣」，覺得台灣到處都是挑戰，但台灣人小小的善意逐漸改變了他，有同學幫他翻譯、路邊攤老闆還熱情請客，讓他體會到台灣人情味，笑說：「一開始我其實很不習慣，因為台灣沒有扒手、大家都很熱情，慢慢就把這裡當成第二故鄉了。」
另外，酷的夢頻道風格多元，例如帶外國人體驗台灣軍事訓練、探索澎湖與金門等離島、深入廟宇文化，甚至比較不同國家的生活方式。不同於一般旅遊或美食頻道，他的頻道特色是「用外國人的眼睛看台灣」，讓在地觀眾也能用全新角度重新認識熟悉的日常，粉絲也笑稱他是「台灣推廣大使」。
資料來源：酷的夢YT
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酷近日在社群上公開徵才，開出月薪4萬元起、每週可部分居家辦公等福利，然而文中三度強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，被網友狠酸根本是「慣老闆」，領著4萬薪水做10萬的工作。
對此，有自稱前員工的網友在Threads上爆料，表示「真正辛苦的不是事情多， 而是工作邊界一直很模糊」。甚至有次大學邀請演講想聊百萬點閱的企劃秘訣，結果聽到對方以輕浮的態度說：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」
該名網友更透露自己在清明連假前突遭解僱，事後更發現當時根本沒有正常保勞健保， 是去反應後才補辦的。為此，他呼籲求職者面試時要把工作範圍、加班補休、勞健保等都先問清楚，直呼「這不是玻璃心，這真的很基本」。
爆料文在社群上曝光後，引來上千名網友留言，「聽起來妳很適合去制度完善的大公司，這種小編制的不適合」、「和想像的差不多，辛苦你了，您值得更好的工作」、「雖然我也喜歡看這個頻道的影片，但我覺得你應該保留好證據，跟勞工局檢舉」、「酷的夢翻車了吧」。對於網友爆料，《NOWNEWS今日新聞》傳訊向酷求證，至截稿前未有回應。
酷砸500萬拍《中文怪物》躍升YT熱門創作者
酷的夢因為《中文怪物》爆紅，節目找來100位外國參賽者，挑戰中文的理解能力、音調與語意，透過各種趣味的關卡進行淘汰，最終優勝者可獲得30萬元獎金以及「中文怪物」的稱號，播出後引起許多討論，並登上2025年YouTube年度熱門創作者。
酷本名Richard Quentin Paul Camille，1994年出生於法國南錫。2010年曾透過高中交換計畫被分配到台灣，當時他一句中文都不會，買東西只會說：「跟前面一樣」，覺得台灣到處都是挑戰，但台灣人小小的善意逐漸改變了他，有同學幫他翻譯、路邊攤老闆還熱情請客，讓他體會到台灣人情味，笑說：「一開始我其實很不習慣，因為台灣沒有扒手、大家都很熱情，慢慢就把這裡當成第二故鄉了。」
另外，酷的夢頻道風格多元，例如帶外國人體驗台灣軍事訓練、探索澎湖與金門等離島、深入廟宇文化，甚至比較不同國家的生活方式。不同於一般旅遊或美食頻道，他的頻道特色是「用外國人的眼睛看台灣」，讓在地觀眾也能用全新角度重新認識熟悉的日常，粉絲也笑稱他是「台灣推廣大使」。
資料來源：酷的夢YT