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清明節氣場大洗牌！4生肖轉運穩了：財運事業雙收

運勢第1名是「生肖蛇」

第2名則是「生肖龍」

第3名為「生肖虎」

排行第4名則是「生肖馬」

▲邱彥龍表示，提到4月5日清明節氣場將大洗牌，12生肖命運將重新排列。（圖／取自pixabay ）

清明節後命運重排！12生肖運勢一次看

🟡TOP 1：蛇

▲屬蛇的朋友在清明節後財運、事業運都強，但注意要有耐心。（示意圖／取自unsplash）

🟡TOP 2：龍

▲屬龍的朋友，清明這段期間對你非常有優勢，許多事在暗地裡規劃與進行，美感全開，感情和財運非常旺。（圖／翻攝Pexels）

🟡TOP 3：虎

▲屬虎的朋友，這段期間會從理性轉為感性，特別容易出名，有升官發財的態勢。（示意圖／取自Unsplash）

🟡TOP 4：馬

▲屬馬的朋友，清明這段期間，你擁有多重人格卻隱藏得很深，直覺靈感跟偏財運都非常強，雖然表面冷冷的，但你很容易突然有想法。（示意圖／取自unsplash）

🟡TOP 5：羊

▲屬羊的朋友，清明這段期間會給人有忽冷忽熱之感，其實整個大環境都在往你熟悉的方向走。（示意圖／取自unsplash）

🟡TOP 6：狗

▲屬狗的朋友，清明這段期間判斷力極準，很容易感受到人性的黑暗面，也很容易被情緒、秘密、暗流、人際較勁影響。（圖／取自photoAC）

🟡TOP 7：雞

▲屬雞的朋友，清明這段期間很想往外到處玩，也很想突破一切做自己，想講真話，但會有點太直接。（圖／記者吳翊緁攝，2024.02.13）

🟡TOP 8：鼠

▲屬鼠的朋友，清明這段期間表面光鮮亮麗，但特別容易對細節感到敏感，對流程感到焦慮，總覺別人做得不夠好。（圖／取自pixabay）

🟡TOP 9：猴

▲屬猴的朋友，清明這段期間運勢不錯，但容易感受到外界的情緒跟自己心裡、家庭問題等現實壓力。（圖／記者張乃文攝）

🟡TOP 10：豬

▲原屬豬的朋友，這段期間有祖先和神明暗中幫助，但仍隱藏著舊有或前世的業障，如果有欠記得要還。（圖／取自pixabay）

🟡TOP 11：牛

▲屬牛的朋友，清明這段期間不是沒機會，而是內心感到累，你可能想表現、想被看見、想做出成績，但外部環境的人際暗流，會讓你覺得不是那麼容易。（圖／取自Pexels）

🟡TOP 12：兔

▲屬兔的朋友，清明這段期間外界資訊很亂，比較容易被環境影響，建議讓一切先暫停，讓自身鬆弛一下。（圖／取自unsplash）

2026年清明節於今（5）日到來，不只是掃墓祭祖的好時機，更是運勢大洗牌轉運之時。根據國際天星命理風水專家邱彥龍表示，清明節是氣場大洗牌之時刻，而運勢最差的則是屬兔的朋友，容易被環境影響，建議在這段時間讓身心放鬆，少接收負能量。邱彥龍提供清明節後「12生肖運勢排行」，提到4月5日清明節氣場將大洗牌，12生肖命運將重新排列，其中，屬蛇者有機會轉運翻身，不只能證明自己、氣勢也非常強；，感情運、財運旺；，有升官發財態勢；最後，，直覺力跟靈感都很強，會突然看懂一些事，這段時間適合創作、療癒跟修行。屬蛇的朋友，這段期間你的第六感很強，人氣和名氣倍增，會非常有存在感，利用你的主場放大它，你也會很想開始、很想衝、很想證明自己，你的氣勢很強，這是一段能量很猛的時間，做對了，真的能把運勢整個拉起來，轉運翻身的時機到了。▪️財運：財運非常強，比較偏向「靠自己主動爭取來的」。你若願意主動談、主動出手、主動接案，收入有機會提升，但也要注意衝動花錢，尤其是為了面子、排場、裝備、外表，花下去會讓你感覺後悔。▪️事業：事業很旺，特別適合做教育、身心靈提升，或開新局、談合作、推新產品、重新定位品牌等工作，可以開始一個一直想做的計畫，但執行前一定要再檢查一次，不然容易「大方向對，但細節出錯」。▪️健康：注意頭部、發炎、壓力上火、睡眠不足、血壓波動，你最怕的是太亢奮，結果身體先發出警訊。▪️感情：單身者桃花很強，容易吸引人，也容易突然快速進展；有伴者則要注意脾氣，別因為急、煩、累，就講出傷人的話。▪️建議：這16天最大的功課是不僅要有衝勁、還要有耐心，一旦穩住，就不只是小旺，而是大旺。屬龍的朋友，清明這段期間對你非常有優勢，許多事在暗地裡規劃與進行，美感全開，感情和財運非常旺，魅力、品味、物質運、財運都會大幅提升，而且是那種「越穩越賺」的走勢。▪️財運：財運非常好，尤其適合穩健收入、實體產業、美感相關、精品、美業、飲食、土地房產、女性市場等，你有偏財運，但更適合「見好就收」，不要太貪，也要注意會有突然意想不到的花費，身上要留現金，以防萬一。▪️事業：慢慢來反而最好，你不需要像別人那樣急，因為你的強項就是把事情做實，如果最近有想做品牌、產品包裝或內容調整，這段時間最適合。▪️健康：注意喉嚨、甲狀腺、肩頸、暴飲暴食或甜食攝取過量，心情不好時，特別要小心勿用吃來紓壓。▪️感情：感情運很好，單身者容易遇到條件不錯、穩定務實的人；有伴者則適合談生活、談未來、談更實際的相處模式，這不是激情期，是「適合經營長久」的時間。▪️建議：不要被外界節奏影響，你只要守住自己的步調，清明這 16 天會越走越順。屬虎的朋友，這段期間會從理性轉為感性，特別容易出名，有升官發財的態勢，財運、事業運、貴人運、人緣運很旺，說服力很強，即使外面很亂，你也容易得到家人、長輩、舊人脈、熟人圈的幫助，家運很旺，守成就有福。▪️財運：財運偏穩，也能蒸蒸日上，適合做家庭財務整理、保險規劃、長期儲蓄規劃、房產相關安排，雖然不是暴富型財運，但很適合把財務基礎打穩。▪️事業：事業上適合做服務相關、教育、照護、親子、餐飲、居家、房產、女性市場、個人IP、自我行銷等，你的優勢是讓人覺得可靠、溫暖、能夠信任。▪️健康：注意胃、胸口壓力、水腫、情緒性飲食，太壓抑很容易從身體反映出來。▪️感情：感情是加分的，單身者容易遇到讓你有安全感，願意照顧你的人；有伴者適合談更長遠的規劃，但也不要把情緒全丟給對方。▪️建議：你最大的開運方式，就是先穩住自己的心，再穩住生活，穩住自己了，整體運勢就會開。屬馬的朋友，清明這段期間，你擁有多重人格卻隱藏得很深，直覺靈感跟偏財運都非常強，雖然表面冷冷的，但你很容易突然有想法、有感覺、突然看懂一件事，這段時間對創作、靈感、療癒、修行、學習來說非常有利，是內在開運的時機。▪️財運：偏財運旺，也容易有「人情財、靈感財、合作財」，但一定要記得，錢的事不能只憑感覺。▪️事業：適合做療癒、命理、教育、顧問、內容、美學、藝術、設計、影像方面，你會發現感受力，就是你最值錢的地方。▪️健康：注意睡眠品質、過敏、免疫力下降、水腫、疲勞感、慢性病或查不出原因的業障病，還有一種狀況是，外表看起來沒事，但其實很內耗。▪️感情：很有機會出現心靈感應強的對象，但要小心不要自己先暈船，當你看到對方溫柔的一面時，其實並不等於對方的狀態很穩定。▪️建議：把感受變成作品，把靈感變成行動，你的好運，不在幻想裡，而在落地裡。屬羊的朋友，清明這段期間會給人有忽冷忽熱之感，其實整個大環境都在往你熟悉的方向走，給你想要的新方法、新工具、新思維跟新人脈，雖然這些不一定讓你舒服，但很可能你早看到未來要怎麼走。▪️財運：會有資訊財、新平台、新社群、新工具為你帶來新機會，但不要聽風就是雨，高估自己的判斷。▪️事業：很適合做創新、企劃、工具整合、社群經營、科技、自媒體、顧問、生死行業、偵查、八大行業或情色行業，因為你很會洞察人性，也容易打動人心，如果最近有想要改變自己，這是最好時機。▪️健康：注意神經緊繃、睡眠品質、頭腦停不下來。▪️感情：感情上容易忽冷忽熱或選擇遠距離交往，因為你既需要空間，但也會突然很想被理解，有伴者要多溝通，不然對方會覺得你很難靠近。▪️建議：這 16 天不要只顧著看未來，也要記得把現在的細節補好，不然容易卡在半路。屬狗的朋友，清明這段期間判斷力極準，很容易感受到人性的黑暗面，也很容易被情緒、秘密、暗流、人際較勁影響，情緒波動大且深，嚴重犯小人，但洞察力也特別強。▪️財運：有機會靠策略、談判、資源整合、內部消息、顧問能力得到財富，但不適合灰色地帶行業，因為很容易「賺到一時，但後面出事」。▪️事業：事情多又雜，凡事都想親力親為，但你很適合策略規劃、幕後操盤、分析判斷、危機處理、身心靈、教育、照顧和給予安全感的行業，低調反而是你的優勢。▪️健康：注意睡眠品質、焦慮、內分泌、泌尿、生殖系統問題，情緒壓太深，身體就會開始反應。▪️感情：感情容易走得深遠，也容易糾結，單身者容易遇到有吸引力但不好處理的對象；有伴者要避免試探、翻舊帳或用沉默懲罰對方。▪️建議：這16天要記得，別把敏感變成傷自己的刀，學會頓感力，才不會影響心情。屬雞的朋友，清明這段期間很想往外到處玩，也很想突破一切做自己，想講真話，但會有點太直接，讓人覺得你很白目而惹出一堆事，小心禍從口出、莫衝動，才不會惹很多是非。▪️財運：擁有「拓展財、跨界財、行動財」，但守財能力比較弱，你會很想花錢、投資或很想做些新嘗試，請記得不要一時興起就all in。▪️事業：適合行銷、教學、海外、跨領域、內容、情感、娛樂方面的產業，問題不在機會少，而在細節容易疏忽而出錯。▪️健康：注意交通、筋骨、運動傷害、情緒躁動，不要邊開車邊分心。▪️感情：容易有火花，但穩定度一般，有些人讓你很有感覺，但不一定適合長久，你要分清楚短暫熱情和承諾是兩件事。▪️建議：嘴慢一點，行動穩一點，你的運勢就會上去。屬鼠的朋友，清明這段期間表面光鮮亮麗，但特別容易對細節感到敏感，對流程感到焦慮，總覺別人做得不夠好，因而感到煩躁，內心極度糾結，也會對人暗地裡打分數，但越想控制反而越累；壓力越大，特別容易招惹小人，要學會斷捨離，或者去廟裡走走祈福消業障。▪️財運：財運雖然平平，但擁有「暗財、教育財、藝術財、戀愛財、國外財、遠地財或娛樂財」，適合守住財庫，不適合急於開支，帳目整理控管好，千萬不要因焦慮亂補救、亂花錢。▪️事業：你會是團隊裡面最容易發現問題的人，這很有用，但也很累，工作上容易變成救火大隊。▪️健康：注意腸胃、過敏、失眠、壓力型疲勞，你越想完美，身體越先抗議。▪️感情：容易用挑剔表達在乎，你自己覺得只是在提醒，對方卻覺得你在嫌棄，不妨多講鼓勵的話，比糾正更有用。▪️建議：你這段時間要練的，不是更厲害，而是允許有些事情先過關，不用每件事都滿分。屬猴的朋友，清明這段期間運勢不錯，但容易感受到外界的情緒跟自己心裡、家庭問題等現實壓力，你會壓抑並且隱藏，極度不相信和懷疑對方，會很想控制一切，結果自己更累。▪️財運：正財運穩健，偏財運普通，適合靠自身專業賺錢或憑制度、長期合作的方式來累積財富，不適合走捷徑，一夜致富不屬於你。▪️事業：適合先維穩、發掘問題並加以修正，將漏洞補好，建立制度並且將其完善，清明期間不是你最風光的時候，但很適合打地基。▪️健康：注意肩頸、腰背、膝蓋、睡眠不足、壓力型疲勞。▪️感情：感情偏務實，有伴者容易聊到責任、未來規劃跟現實問題；單身者可能遇到成熟型但進展偏慢的感情。▪️建議：別急著證明自己，現在最重要的是把內功補好，後面會有收穫。屬豬的朋友，這段期間有祖先和神明暗中幫助，但仍隱藏著舊有或前世的業障，如果有欠，記得要還，不要拖欠或不回應，信用很重要，「清明」最大的課題就是人際關係，你很敏感，會很在意互動與公平，誰付出的多和少，誰沒有回應，你都會注意，合作關係與感情容易失衡，讓你感到很累，因為你並不想撕破臉，但心裡已經開始計算該進還是該退。▪️財運：擁有合作財，但也容易因為關係問題而影響收入，不要為了維持和氣而吞下不合理條件。▪️事業：適合重新談分工跟合作模式，調整角色定位，你這時候要練的是表達，而不是一味配合。▪️健康：腰、腎、代謝循環、疲勞感、情緒壓力。▪️感情：有伴者容易進入「你為什麼不懂我」模式；單身者則容易遇到條件不差，但相處起來讓你糾結的人。▪️建議：你要記住，和平不是委屈自己，站好各自的立場，才有真正的平衡。屬牛的朋友，清明這段期間不是沒機會，而是內心感到累，你可能想表現、想被看見、想做出成績，但外部環境的人際暗流，會讓你覺得不是那麼容易；想發光，需要先被現實磨一下，記得多去拜拜祈福或自我精進，把修練自身的時間拉長不是壞事。▪️財運：花費偏多，特別是講排場、人情、社交支出，收入有，但不一定留得住，最好補補財庫。▪️事業：你會被看見，但也容易被人比較和被要求，低調把成果做出來，反而更穩。▪️健康：注意心血管、壓力、睡眠、火氣上升。▪️感情：你需要被重視，但這段時間很容易因為沒被接住而失落，不要用脾氣表達失望。▪️建議：這段時間先養氣、穩住自己；你的光環不是沒了，是還在養精蓄銳中。屬兔的朋友，清明這段期間外界資訊很亂，比較容易被環境影響，事情很多、訊息也多，腦袋轉個不停，讓你容易分心，容易看漏、講錯或做錯，就怕粗心大意，記得保持冷靜，少接收負能量，找有智慧的人幫你把關，或者讓一切先暫停，讓自身鬆弛一下，把時間拉長就好。▪️財運：不論金流、轉帳、訂單、網購、合約都要非常小心，不要貪快，更不要只看一眼就決定。▪️事業：工作容易反覆變來變去，溝通時才發現落差很大，必須靠紀錄跟清單再次確認，唯有用這樣的方式來救自己，事情才會順暢。▪️健康：注意肩頸、呼吸道、睡眠、神經緊張。▪️感情：找「專注於拓展人脈或事業者」比較適合你，有伴者要相互交流；單身者易有多方選擇。▪️建議：這段時間最重要的不是求更快，而是專心；只要專心，很多錯就不會發生。