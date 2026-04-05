昨（4）日襲台的強大鋒面，今（5）日凌晨逐漸減弱、遠離，天氣風險公司分析師薛皓天表示，今天台灣水氣仍多，但雲量顯著減少，各地白天可見陽光露臉；新一波鋒面則會在明（6）日接近，周二（4月7日）導致全台降雨，預估周三（4月8日）後才會迎來相對穩定的天氣。
今天天氣稍微轉好 高溫飆破30度
薛皓天指出，今天隨著降雨趨緩、雲量減少，全台氣溫明顯回升，北部、東部最高溫可達24至27度，苗栗以南28至31度，南台灣及台東有機會出現33至35度的高溫。
新一波鋒面接近 開工日全台有雨
薛皓天提醒，隨著新一波鋒面系統建立，台灣周邊水氣將再度增加，受鋒前偏強「西南風」影響，今天深夜至明天清晨，西半部、北部將有短暫陣雨，周一白天中部以北、東北部都有雷雨發生機會，其餘地區維持陰多雲偶有短暫雨，周一傍晚起，鋒面北抬重整，降雨稍稍趨緩。
周二將迎來天氣最不穩定的時刻，鋒面搭配東北季風增強，中部以北、東北部、各地山區全天陰雨、雷雨，北海岸、西半部要特別防範「短時強降雨」與「強陣風」。溫度方面，受東北季風冷空氣影響，北部及東北部高溫將略降至23至25度，苗栗以南與台東高溫則維持在28至31度左右。
周三降雨趨緩 全台放晴飆高溫
薛皓天說明，周三環境轉為偏東至東南風，迎風面的東半部仍有短暫陣雨，但中部以北雲量減少，甚至有陽光露臉，此時需特別注意日夜溫差，中部以南清晨降溫明顯，日夜溫差可能高達10至15度。南部內陸高溫仍可達35度，早出晚歸的民眾應適時調整穿著，建議攜帶薄外套保暖。
周四至下周末，台灣維持穩定的西南風環境，整體水氣明顯偏少，全台各地都是晴時多雲的穩定天氣，只要留意午後熱力作用帶來的局部短暫雷陣雨，在強勁西南風帶動下，各地高溫均可達30度左右，中部以南及台東局部地區持續有35度高溫發生的機會。
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薛皓天指出，今天隨著降雨趨緩、雲量減少，全台氣溫明顯回升，北部、東部最高溫可達24至27度，苗栗以南28至31度，南台灣及台東有機會出現33至35度的高溫。
薛皓天提醒，隨著新一波鋒面系統建立，台灣周邊水氣將再度增加，受鋒前偏強「西南風」影響，今天深夜至明天清晨，西半部、北部將有短暫陣雨，周一白天中部以北、東北部都有雷雨發生機會，其餘地區維持陰多雲偶有短暫雨，周一傍晚起，鋒面北抬重整，降雨稍稍趨緩。
周二將迎來天氣最不穩定的時刻，鋒面搭配東北季風增強，中部以北、東北部、各地山區全天陰雨、雷雨，北海岸、西半部要特別防範「短時強降雨」與「強陣風」。溫度方面，受東北季風冷空氣影響，北部及東北部高溫將略降至23至25度，苗栗以南與台東高溫則維持在28至31度左右。
薛皓天說明，周三環境轉為偏東至東南風，迎風面的東半部仍有短暫陣雨，但中部以北雲量減少，甚至有陽光露臉，此時需特別注意日夜溫差，中部以南清晨降溫明顯，日夜溫差可能高達10至15度。南部內陸高溫仍可達35度，早出晚歸的民眾應適時調整穿著，建議攜帶薄外套保暖。
周四至下周末，台灣維持穩定的西南風環境，整體水氣明顯偏少，全台各地都是晴時多雲的穩定天氣，只要留意午後熱力作用帶來的局部短暫雷陣雨，在強勁西南風帶動下，各地高溫均可達30度左右，中部以南及台東局部地區持續有35度高溫發生的機會。