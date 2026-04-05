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效力於美國職棒大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪隊的日本強打村上宗隆，今（5）日在主場對陣多倫多藍鳥隊的比賽中大放異彩！他於6局下轟出一記反方向的中外野2分砲，這不僅是他轉戰大聯盟後的主場首轟，更是個人日美職棒通算的第250支全壘打。年僅26歲又61天的他，成功超越傳奇名將王貞治的紀錄，成為史上最年輕達成250轟的日本打者。今日擔任白襪隊「第4棒、一壘手」的村上宗隆，首打席便在1局下滿壘情況下擊出中外野高飛犧牲打，為球隊先馳得點。關鍵的6局下半，球隊以1：2落後，村上再次對壘昨日曾交手過的藍鳥隊左投利特（Luke Little），精準鎖定球路將球送出中外野全壘打牆外。這發2分砲不僅幫助白襪以3：2反超比分，更點燃了球隊士氣，終場白襪以6：3擊敗藍鳥奪下2連勝。村上賽後接受當地媒體採訪時興奮表示：「現在感覺真的太棒了！因為昨天才剛跟這位投手對戰過，腦中已經有完整的擊球意象，能確實把球帶往中外野真是太好了。」村上宗隆今日達成日美通算250轟（日職246轟、美職4轟），年齡為26歲61天。這項數據打破了由王貞治所保持的26歲90天日本最年輕紀錄。村上過去在日本職棒（NPB）時期，就曾包辦通算100、150、200轟的最年輕紀錄，如今將這股「村神旋風」帶到大聯盟，再度改寫歷史。此外，村上在大聯盟生涯前8場比賽中就敲出4支全壘打，這也創下了日本球員在大聯盟出道初期的最高產量紀錄。當村上宗隆繞過一壘壘包時，他罕見地爆發出狂喜情緒，而芝加哥主場中外野後方也隨即施放燦爛煙火，慶祝這位日本新星的主場首轟。隨著村上宗隆逐漸適應大聯盟投手的節奏，特別是今日展現出對左投的優異調整能力，白襪球迷對這位「日本重砲」寄予厚望。