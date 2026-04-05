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戰況升級：飛彈襲擊與軍機遭擊落

美國恐面臨政治羞辱

美國與伊朗的戰事持續，不過在戰火延燒逾一個月時，戰局出現重大變化。一架美軍戰機被伊朗擊落，機上2名飛行員中已有1人獲救、另1人仍下落不明。分析指出，若失蹤飛官遭伊朗俘虜並公開示眾，不僅將為伊朗帶來宣傳戰的勝利，對美國更是一大政治羞辱。根據英國廣播公司（BBC）報導，伊朗4日向海灣國家、伊拉克和以色列發射了更多飛彈，攔截飛彈掉落的碎片造成了破壞。與此同時，伊朗即宣稱擊落一架美軍戰機，成為2月28日開戰以來最具象徵性的戰果之一。雖然伊朗宣稱擊落的是美軍F-35戰機，但外界根據殘骸影像研判，較可能為F-15E戰鬥機。據悉，機上2名飛行員中已有1人獲救、另1人仍下落不明。伊朗官員正敦促公民尋找這名「活著」的失蹤美國人，並為抓獲他提供獎賞。目前傳出，美軍已派遣特種部隊進入伊朗境內，試圖搜尋並營救失蹤飛行員，但五角大廈與白宮均未證實相關行動。美國總統川普僅表示，戰機損失「不會影響談判進行」，並稱「這就是戰爭」。BBC首席國際特派員杜塞（Lyse Doucet）稱：「這是一個充滿風險的時刻。」她表示，即使相關人員多年來為此類情境做準備，美國為救援失蹤機組人員所展開的行動本身即具高度風險，同時更伴隨政治風險。她進一步稱，如果伊朗找到該名飛行員並在電視上公開示眾，這將是伊朗的宣傳勝利，也是美國的政治羞辱與擔憂。此外，這也可能讓德黑蘭手握戰俘，成為談判籌碼，尤其是在結束戰爭的努力陷入僵局之際。杜塞表示，這個時刻可能會給這次美國軍事行動的代稱「史詩憤怒」（Epic Fury）賦予真正的含義。「一旦報復來臨，對於伊朗、該地區以及已經遭受經濟衝擊的世界來說，都將是冒險的。」