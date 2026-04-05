今（5）日凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，最大震度4級、18縣市有感，成為2026年迄今最大地震。地震專家郭鎧紋表示，這起地震與「米崙斷層」有直接相關，「米崙斷層」未來20年出現規模6.6以上地震的機率高達57%；此外，今年花蓮「顯著有感地震」偏少的情況也需特別留意。
據氣象署地震測報中心資料，今（5）日凌晨1時14分，花蓮近海發生規模5.7地震，震央在花蓮縣政府北北東方5.4公里處，深度17.5公里，屬於極淺層地震；隨後在清晨5時23分，花蓮近海又再出現規模4.8的餘震，最大震度3級。
米崙斷層動了 過去曾釀規模7強震
郭鎧紋說明，米崙斷層呈現南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙臺地西側崖坡，延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，陸地上全長約7.2公里。
今天清晨發生的地震，和2018年2月6日發生的「花蓮地震」相當類似，當時規模達6.4；而米崙斷層最著名的地震事件，則發生在1951年，當時規模甚至超過7；郭鎧紋提醒，米崙斷層在2018年非常活躍，2024的0403地震並沒有被觸碰到，2026是否會「動起來」必須注意。
米崙斷層遲早有強震 花蓮今年地震偏少
若全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，過去總計整理出44個台灣未來有可能會發生地震的孕震構造資料，米崙斷層未來20年有57%機率發生規模6.6以上地震，未來50年機率則飆升至88%。
郭鎧紋也補充，2026年花蓮地震其實偏少，目前為止直到4月初只有7起「顯著有感地震」，顯現出目前地震處於平靜期，郭鎧紋預估整個2026年，花蓮附近地震都會相對安靜，偶爾才會出現規模稍大的，何時進入活躍期有待觀察。
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郭鎧紋說明，米崙斷層呈現南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙臺地西側崖坡，延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，陸地上全長約7.2公里。
今天清晨發生的地震，和2018年2月6日發生的「花蓮地震」相當類似，當時規模達6.4；而米崙斷層最著名的地震事件，則發生在1951年，當時規模甚至超過7；郭鎧紋提醒，米崙斷層在2018年非常活躍，2024的0403地震並沒有被觸碰到，2026是否會「動起來」必須注意。
若全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，過去總計整理出44個台灣未來有可能會發生地震的孕震構造資料，米崙斷層未來20年有57%機率發生規模6.6以上地震，未來50年機率則飆升至88%。
郭鎧紋也補充，2026年花蓮地震其實偏少，目前為止直到4月初只有7起「顯著有感地震」，顯現出目前地震處於平靜期，郭鎧紋預估整個2026年，花蓮附近地震都會相對安靜，偶爾才會出現規模稍大的，何時進入活躍期有待觀察。