玉山又下雪了！近期雖然沒有冷氣團影響，不過在清明連假「最強春雨鋒面」提供充沛水氣的環境下，海拔3858公尺的玉山氣象站昨（5）日晚間6時左右開始下雪，持續到今（5）日清晨才停止，積雪直到今天上午仍有2公分，整片銀白世界相當壯觀。
據中央氣象署資料顯示，玉山氣象站昨天晚間氣溫都在0度上下，濕度高達100％，直到今天上午氣溫才逐漸回升來到1至3度；昨天晚間5時55分開始，玉山就出現降雪，晚間8時「雨夾雪」，今天清晨整體雪勢才停下，氣象站人員也觀測到2公分的積雪，儀器、地面都被白雪覆蓋，建築物、植物上有結冰出現。
氣象署提醒，今天清晨前西半部有普遍性的陣雨或雷雨，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水；白天起鋒面結構變差，降雨趨緩，南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。
明（6）日新一波鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨；周二開工日（4月7日）鋒面影響及東北季風增強，北部、宜蘭天氣稍轉涼，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
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明（6）日新一波鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨；周二開工日（4月7日）鋒面影響及東北季風增強，北部、宜蘭天氣稍轉涼，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。