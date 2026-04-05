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家樂福改名將走入歷史？公告「出清大降價」震撼老顧客

▲民眾近日發現家樂福自有品牌正在特價出清，門市甚至貼出公告，強調因公司更名過渡期，仍有部分商品以舊名稱顯示。（圖／家樂福Carrefour商品網友真心話臉書）

家樂福公司改名「康達盛通」！非品牌名別誤會

內文中提到已在1月28日臨時股東大會決議將公司名稱改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，內部文件與溝通，即起都要使用新的公司名稱作業或更新。

但公司更名並不代表品牌名稱更換，雖然台灣家樂福公司改叫康達盛通，但品牌名稱仍是「家樂福」，新名稱至今還未確定。

▲台灣家樂福的公司名稱「家福股份有限公司」已經更名為康達盛通，品牌名稱目前仍維持「家樂福」，全新品牌名稱尚未公開。（圖／民眾提供）

家樂福為何要改名？原因曝光：新名字仍未定

家樂福在2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並進一步啟動更名計畫

▲家樂福在2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並進一步啟動更名計畫，根據統一集團說法，目前仍在請內部同仁票選新名稱，替更名做最後規劃，將於適當時機宣布新品牌。（圖／翻攝家樂福臉書）

台灣家樂福近幾年由統一集團接手收購，並在2026年初傳出已將公司名稱更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。近日有民眾前往家樂福門市，發現其自有品牌突然大出清，甚至貼出公告解釋「部分商品因修改過渡期，仍以舊名稱顯示」，讓一票人感嘆「家樂福」名字將要走入歷史；但事實上，康達盛通僅是公司名稱，根據統一說法，目前家樂福新名稱仍未定案，將於適當時機宣布新品牌。有網友日前在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」提到，表示近期逛家樂福賣場時，發現不少家樂福自有品牌減價出清，建議可以趁著此時入手。門市還貼出公告「本公司名稱已變更為康達盛通生活事業股份有限公司，部分商品標示因修改過渡期之故，仍以舊名稱顯示，商品品質與服務均不受影響，敬請安心選購」，代表未來可能要與「家樂福」這個熟悉名字說再見。家樂福即將更名走入歷史，也讓一票老顧客感到不捨留言，「家樂福只能存在在記憶裡了嗎」、「看雲端發票時看到這名字，有點一言難盡」、「這名字看了10遍，還是記不起來」，但有民眾特別解釋「康達盛通只是公司名稱，招牌的品牌名稱未定，放這個是因為商品要寫製造公司名稱」。據了解，統一集團在2023年6月30日宣布買下家福公司（台灣家樂福），雙方於2025年11月18日分別公告，根據股份買賣契約確認最終價格約8億美元及1.69億美元，合計約為9.7億美元（約新台幣302.3億）。而統一併購台灣家樂福後，預計將會替集團挹注約800億元營收，台灣將正式進入統一、全聯、愛買及美商好市多「量販四強時代」。台灣家樂福改由統一集團接手後，在2026年2月突然流出一封公司內部信件，但當時公告曝光後，多數人誤以為未來「家樂福」都將改叫「康達盛通」，至於家樂福為何要更名？，根據統一集團說法，目前仍在請內部同仁票選新名稱，替更名做最後規劃，將於適當時機宣布新品牌。統一表示，家樂福經營多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場，強調未來會匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。