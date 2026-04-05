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清明連假雨紛紛，全台因鋒面接近，降雨機率增加，也讓原本用水吃緊的水庫都得以有所挹注。目前新竹地區亮黃燈「減壓供水」、台中地區則是綠燈「水情提醒」，這一週新竹寶二水庫蓄水率從23%回升至26%、台中德基水庫從57.84%回升至57.99%，均有因為春雨緩慢回升。據水利署統計，比較3月29日與4月5日全台各地水情，翡翠水庫從88.2%降至87.2%，但仍處於高水位；石門水庫蓄水率從53%回升至60%；寶二水庫蓄水率從23%回升至26%；台中德基水庫從57.84%回升至57.99%。而在中南部方面，因雨勢尚未在中南部地區發威，因此水庫挹注效率並不顯著，如曾文水庫蓄水率從26.02%降至22.46%。值得一提的是，水庫集水區若面臨大雨除了直接挹注之外，等待水庫土壤吸收水分之後也會逐步形成逕流流入水庫內，因此即便雨勢停歇，水庫蓄水量仍有機會補充。據中央氣象署天氣預報，今日仍受鋒面影響，清晨西半部繼續下陣雨或雷雨，雖雨勢比週六趨緩，但局部地區仍要留意短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，且下周一另一鋒面接近，中部以北地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。