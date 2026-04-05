我是廣告 請繼續往下閱讀

如何不傷人拒絕？李多慧模仿台人1舉動笑翻

李多慧來台3年定居台灣 鬆口考慮買房

▲李多慧（如圖）先前鬆口考慮在台灣買房，但目前財力還不夠，比起買房比較有機會先買車。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧自2023年來台發展，定居台灣後不僅苦學中文，甚至入境隨俗，言行舉止越來越有台灣味。近日李多慧在IG上分享搞笑影片，面對他人邀約時，下意識表示「我有約了」，不傷人的拒絕方式，讓網友笑說：「真的有學到精髓！」李多慧不時透過影片模仿台灣人的日常生活，近日她在IG上分享，面對別人邀約時如何不傷人的拒絕？李多慧詮釋不同階段的拒絕方式，起初會直接拒絕說不要，來台一年後會以俏皮的方式說：「不要啦！」到了第三年則表示：「先不用，謝謝。」來台五年後，竟下意識用台語回說：「免啦！我有約了。」影片曝光後，至今已吸引3.7萬人觀看，李多慧俏皮問說：「大家覺得有學到台灣式不傷人的拒絕嗎？」讓網友看了會心一笑：「先不用真的有學到精髓」、「最後那個假笑真的太可愛」、「我有約了太經典」、「多慧真的不要太可愛餒，越來越有台灣味」、「還有一個：下次約」。事實上，李多慧除了說話方式變得更有台灣味，生活也越來越獨立了。曾騎車環島5天4夜的她，日前還被後援會直擊自己開公司的車上下班，超級接地氣，而李多慧先前還鬆口考慮在台灣買房，但目前財力還不夠，比起買房比較有機會先買車。李多慧來台至今3年，人氣居高不下，IG追蹤人數目前已突破200萬人追蹤，打敗林襄、李珠珢等女神，成為啦啦隊史上第一人。此外，李多慧有著甜美外型，以及自然不做作的個性，成為各大品牌、廠商的寵兒，近日出席活動時被問到目前手上有幾支代言？她思考一下後回答「20個」，展現超強魅力。