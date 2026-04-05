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今（5）日為清明節連續假期第3日，許多民眾也準備收假，開工前回家收心。交通部高速公路局預判，上午重點壅塞路段為國1北向、國5北向，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人儘量於上午9時前出發，以節省寶貴時間。昨（4）全日交通量為 98.6百萬車公里，為年平均平日之1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日之1.2倍；昨下午路況除國1北向埔鹽系統至彰化系統因翻車事故壅塞並於19時紓解外，其餘路段大致順暢。至於今日0時至5時交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日之1.2倍；預估今日交通量為120百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12時至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。今日受鋒面影響，易有短延時強降雨，南部地區有局部大雨發生的機率。高公局提醒駕駛人雨天行車務必減速慢行，並開亮頭燈以維持視線，同時保持較長的行車安全距離，務必小心駕駛及避免頻繁變換車道，以維行車安全。另高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。