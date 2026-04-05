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▲陳柏惟臉書發文「打手槍打到住院」被當愚人節玩笑，但內文遭質疑不雅而急刪文。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

▲陳柏惟曾是基進最耀眼的政治明星，卻突然宣佈退黨，基進指出，陳柏惟曾多次要脅黨主席提名酒駕、私德有問題的堂哥陳玄曄參選議員。（資料照／陳柏惟辦公室提供）

外號「3Q」前立委陳柏惟昨（4）日在臉書發文宣布，他決定不再單打獨鬥，「我已正式申請加入民主進步黨」。外界評估他可能將投入年底台中市議員選戰，不過，陳柏惟目前仍是我國憲政史上唯一被罷免的立委，過去也有不少爭議言行，陳柏惟申請加入民進黨再度引發熱議。陳柏惟2018年代表台灣基進黨參選高雄市議員，但並未當選，2020年在民進黨禮讓下投入台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、霧峰、烏日）立委選舉，打敗國民黨立委顏寬恒，但2021年遭到罷免，他在遭罷免投票前夕過去的爭議黑歷史也一一被挖出來。2020年3月9日，陳柏惟在立法院質詢時表示，目前我國陸委會與中國國台辦並不對等，他建議外交部未來可成立「中國司」，台灣也可以成立「統戰部」、「內交部」等組織，但相關言論引發質疑，更被外交部發言人指「錯誤認知」。2020年3月24日，為解決兵源不足問題，陳柏惟質詢時，他建議政府邀請香港人來台當兵，並配合嚴格的篩選與忠誠考核機制。但遭當時的行政院長蘇貞昌打臉，認為需要從長計議，需要更「慎重」處理。2020年4月1日，陳柏惟在臉書放上一張自己躺在病床上吊點滴的照片，身上還擺著一張靶紙，文中寫著「打手槍打到住院，原因閉氣瞄準造成缺氧」，雖然大家知道是愚人節玩笑，但是因為用字遣詞不雅，陳柏惟臉書也立即刪除該篇貼文，隨後發文澄清住院是真的，他澄清真的去打靶，因為瞄準要閉氣，才導致腦部缺氧、不適，並非愚人節開玩笑。2021年10月罷免投票前夕，媒體人黃揚明爆出陳柏惟曾肇事逃逸，陳柏惟在受訪時坦承，他在參選時及加入台灣基進的時候，有跟黨主席或同事報告，並沒有否認過這件事。陳柏惟說，事發後也有跟當事人保持聯絡，當事人希望不要公開，拜託大家針對他就好，不要去打擾對方的家人。肇逃事件還沒落幕，陳柏惟又被爆被當「賭客」抓進警局。陳柏惟回應指出，當天是去電子遊藝場打電動，玩1根搖桿、6個按鈕的「快打旋風」、「猜猜看哪一邊」等，當時遊藝場有其他人發生賭博的事情，警察在臨檢時把整棟大樓的人都帶回去做筆錄，最後他獲不起訴，被列為證人身分做證言，但不代表自己有賭博。2023年2月7日，陳柏惟堂哥陳玄曄遭2名受害者召開記者會指控，陳玄曄在參選台中市議員期間，同時劈腿至少5名女志工，其中不乏有人的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性行為、被逼看A片學習性技巧，還隱瞞自己有交往19年的女友。其中一名受害人表示，當事人們尋求協助管道卻遭不理，陳柏惟甚至還想透過關係想要消音或掩蓋，導致相關受害人投訴無門。遭指控後，陳柏惟和陳玄曄兩人都發文向受到傷害的女性致歉，陳玄曄還說，「會好好反省。」2023年6月，陳柏惟被女志工指控性騷擾，志工文中提到的，陳柏惟總是會對他說幾句略帶性暗示的話語，例如「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等，女志工還說，她曾在活動場合找陳柏惟拍照，陳又用了相同的方式蹭了她的臉後，迅速上車趕場。陳柏惟不當的言語為她帶來困擾與不適，由於當時Me Too風暴籠罩綠營，陳柏惟在6月15日臉書發文對志工感到非常抱歉，也希望能獲得諒解，而傷害支持者的期待與信任，並宣布退選表示，「我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。昔日台灣基進戰友、基進台南黨部執行長吳依潔也跳出來揭露陳柏惟2022年6月退出台灣基進黨的背後秘辛，她指控陳柏惟仗著自己政治聲量，要脅黨主席提名酒駕多次、私德有問題的堂哥陳玄曄參選議員，已侵犯在台灣基進最基本的政治理念也違背政治道德。