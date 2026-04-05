美國天然護理品牌「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees）廣受台灣消費者喜愛，憑藉天然環保等特點累積高評價。但台灣代理商平珩家近日宣布將從4月1日起結束長達25年的台灣代理，讓一票老粉絲感到不捨，甚至一度以為是愚人節玩笑。目前品牌已將實體通路全撤，並同步在官網進行出清優惠，最低2折起就能購入，建議喜愛小蜜蜂爺爺的民眾把握機會。
小蜜蜂爺爺結束25年代理！官網出清下殺2折起
美國護理品牌「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees）台灣代理商平珩家，近期透過官方社群平台公告，宣布自4月1日起正式在台灣的結束代理，長達25年的時光將畫下句點，代理商在告別文中不捨表示「Burt’s Bees陪我們走過很多很普通、卻很重要的日子」。
目前實體通路已全面下架，但為了回饋所有粉絲與老顧客，代理商宣布將於官網進行出清活動，即日起單品全面5折、經典收藏組合4折起，即期良品則推出2折超殺優惠，如有興趣或想購入收藏的民眾，記得趕緊把握最後時間到官網選購。
小蜜蜂爺爺震撼宣布離開，也讓死忠消費者們不捨留言，甚至因為在愚人節當天宣布，還一度讓民眾以為是惡搞玩笑，「太難過了，我使用25年了耶」、「蛤是真的嗎？還是愚人節」、「我人生的第一支口紅啊」、「又一個愛用品牌在台灣消失」。
小蜜蜂爺爺天然又環保！經典護唇膏成回憶
據了解，小蜜蜂爺爺（Burt's Bees）於1984年在美國緬因州創立，是美國天然護理品牌，其標榜為「善待土地且自然的個人護理產品公司」，品牌以招牌黃色、大鬍子創辦人Burt Shavitz形象聞名。
小蜜蜂爺爺最大特色在於標榜「回歸自然」，主打商品含高百分比天然成分，堅持不添加防腐劑及任何有害人體的化學成分，也不過度包裝且盡可能使用回收原料，以天然環保著名，旗下蜂蠟護唇膏、神奇紫草霜等都廣受台灣消費者喜愛，如今確定結束代理，也讓一票民眾感到可惜又不捨。
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美國護理品牌「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees）台灣代理商平珩家，近期透過官方社群平台公告，宣布自4月1日起正式在台灣的結束代理，長達25年的時光將畫下句點，代理商在告別文中不捨表示「Burt’s Bees陪我們走過很多很普通、卻很重要的日子」。
小蜜蜂爺爺震撼宣布離開，也讓死忠消費者們不捨留言，甚至因為在愚人節當天宣布，還一度讓民眾以為是惡搞玩笑，「太難過了，我使用25年了耶」、「蛤是真的嗎？還是愚人節」、「我人生的第一支口紅啊」、「又一個愛用品牌在台灣消失」。
據了解，小蜜蜂爺爺（Burt's Bees）於1984年在美國緬因州創立，是美國天然護理品牌，其標榜為「善待土地且自然的個人護理產品公司」，品牌以招牌黃色、大鬍子創辦人Burt Shavitz形象聞名。
小蜜蜂爺爺最大特色在於標榜「回歸自然」，主打商品含高百分比天然成分，堅持不添加防腐劑及任何有害人體的化學成分，也不過度包裝且盡可能使用回收原料，以天然環保著名，旗下蜂蠟護唇膏、神奇紫草霜等都廣受台灣消費者喜愛，如今確定結束代理，也讓一票民眾感到可惜又不捨。